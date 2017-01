VIDEO: Štátna ZSSK pridá na trase do Košíc 3 páry nových IC vlakov

Na snímke zľava riaditeľ úseku obchodu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Karol Martinček a riaditeľ úseku ekonomiky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Patrik Horný počas tlačovej konferencie ŽSSK na tému Nahradenie zrušených spojov po odchode spoločnosti RegioJet na trati Bratislava - Žilina - Košice v Bratislave 26. januára 2017. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) – Štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pridá od februára tri páry nových InterCity (IC) vlakov na trase medzi Bratislavou a Košicami. Jeden pár expresných IC vlakov, ktorý na trati jazdí v súčasnosti, však zruší. Cestujúci tak budú mať na trase k dispozícii štyri páry rýchleho spojenia oproti doterajším piatim takýmto spojom, keď vlaky vypravuje aj súkromný RegioJet. Nové spoje majú byť náhradou za odchádzajúceho súkromného dopravcu.Štátny dopravca pritom už teraz avizuje, že nasledujúce mesiace bude tieto spoje vyhodnocovať a pri júnovej úprave cestovného poriadku nevylučuje redukciu týchto vlakov.uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľ úseku ekonomiky ZSSK Patrik Horný.Pridané páry IC vlakov majú od februára nahradiť vlaky súkromného dopravcu RegioJet, ktorý od tohto dátumu z trate odchádza. Nové tri páry IC vlakov tak budú na trase zastavovať vo všetkých zastávkach ako doteraz súkromné spoje RegioJetu. Medzi Bratislavou a Košicami budú stáť v staniciach Trnava, Trenčín, Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad-Tatry, Spišská Nová Ves a Kysak.Trasu medzi východom a západom krajiny by mali zvládnuť za 5 hodín a 11 minút. Z Bratislavy tak pôjdu tri nové spoje o 5.33 h, 11.33 h a 17.33 h. Naopak, v opačnom smere z Košíc budú vyrážať o 5.16 h, 11.16 h a 17.16 h.Zároveň zostane jazdiť aj jeden pár expresných IC vlakov ZSSK, ktorý zvládne trasu medzi Bratislavou a Košicami za 4 hodiny a 42 minút. Stáť budú v staniciach Trnava, Žilina, Poprad-Tatry a Kysak. Z Bratislavy bude tento spoj vyrážať o 15.47 h a v opačnom smere z Košíc pôjde o 7.31 h.Doteraz vypravuje dopravca dva páry takýchto expresných spojov, ale jeden od 1. februára zruší. Prestane premávať pár vlakov, z ktorých jeden vyrážal o 9.47 h z Bratislavy a v opačnom smere išiel o 15.31 h Košíc.konštatoval Horný.IC vlaky vypravuje ZSSK bez dotácie od štátu. Spoločnosť by chcela produkt dostať po čase do kladných čísiel. Pri pôvodnom modeli bez pridaných nových spojov dopravca odhadoval, že v prvom roku IC vlaky vytvoria stratu približne jeden milión eur. Aktuálne dopravca hovorí o sume približne 3 milióny eur za prvý rok. Po prehodnotení a nastavení tohto produktu by dopravca chcel dostať IC vlaky do troch až štyroch rokov do zisku.