VIDEO: STERLING: Slovensko dnes prosperuje viac než kedykoľvek predtým

Na snímke veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Adam Sterling počas tlačovej konferencie Veľvyslanectva USA na Slovensku na tému: Program pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a 100. výročia založenia Československa, ktorým si veľvyslanectvo pripomenie spoluprácu medzi USA a SR a predstavenie nového loga symbolizujúceho tieto výročia. V Bratislave 8. januára 2018. Foto: TASR -Marko Erd Foto: TASR -Marko Erd

Bratislava 8. januára (TASR) – Slovensko, ktoré tohto roku oslavuje 25. výročie samostatnosti a zároveň si pripomína aj storočnicu založenia spoločného štátu s Čechmi, je stabilnejšou, prosperujúcejšou a bezpečnejšou krajinou než kedykoľvek predtým. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling.povedal veľvyslanec.Pripomenul úsilie amerických Slovákov zo začiatku 20. storočia, podporu Washingtonu pre vznik samostatného Slovenska v roku 1993, americké investície na Slovensku či partnerstvo oboch krajín v NATO.zdôraznil Sterling.Veľvyslanec pripomenul, že presne pred 100 rokmi, 8. januára 1918, americký prezident Woodrow Wilson predstavil 14-bodový mierový program v prejave pred americkým Kongresom. V ňom žiadal právo na slobodu a sebaurčenie pre národy žijúce vo vtedajšej habsburskej monarchii. Po tomto prejave, ktorému predchádzali návštevy slovenského politika Milana Rastislava Štefánika a tiež neskoršieho prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka v USA, sa v máji 1918 zišli zástupcovia amerických Slovákov a Čechov, aby v Pittsburskej dohode vyjadrili vôľu vytvoriť nezávislý československý štát.Vo Washingtonskej deklarácii z 18. októbra 1918 potom Masaryk vyhlásil nezávislosť Československa. Wilsonova administratíva podporila vznik nezávislého Československa ešte v ten istý deň. Ústava Československa z roku 1920 potom čerpala inšpiráciu z americkej ústavy, poznamenal Sterling a pripomenul, že USA boli jednou z prvých krajín, ktoré uznali samostatné Slovensko 1. januára 1993.povedal Sterling.Americké veľvyslanectvo pri príležitosti týchto výročí usporiada počas tohto roka viacero podujatí. Pracovníci veľvyslanectva sa napríklad vydajú na dvojtýždňovú cestu karavanom do 32 slovenských miest a obcí, ktoré zohrali úlohu v Slovenskom národnom povstaní.Veľvyslanectvo tento rok udelí ceny Woodrowa Wilsona pre osobnosti, ktoré významne prispeli k rozvoju americko-slovenských vzťahov. Usporiada tiež 25-kilometrovú cyklotúru zo Záhoria s cieľom pri mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle či vystúpenia hudobných telies amerických vzdušných síl na viacerých miestach na Slovensku. Plánuje aj kultúrne podujatia vrátane premietaní tematických filmov či predstavení kníh a na jeseň súťaž videí pre študentov, ktorí v lete vycestujú do USA v rámci programu Summer Work and Travel.Veľvyslanec po tlačovej konferencii odhalil banner na balkóne amerického veľvyslanectva v Bratislave, ktorý tieto výročia bude počas celého roka pripomínať.