VIDEO: Strana Smer-SD stratila dominanciu v Zastupiteľstve NSK

Na snímke kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica (vpredu) reaguje na zverejnené neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. novembra 2017 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 5. novembra (TASR) – Strana Smer–SD stratila svoju dominanciu v Zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Podľa neoficiálnych výsledkov volieb bude 54-členné zastupiteľstvo tvoriť 17 poslancov koalície Smer-SD, SNS a Most–Híd, 11 poslancov SMK–MKP, desať poslancov koalície SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS, jeden poslanec strany ĽSNS a 15 nezávislých poslancov.V súčasnom zastupiteľstve disponuje koalícia Smer–SD a KDH nadpolovičnou väčšinou, má 32 poslancov. Druhou najsilnejšou stranou je SMK-MKP so 14 poslancami. Troch poslancov má koalícia Most-Híd, NOVA, OKS, SaS a SDKÚ-DS, jedného zástupcu má SNS. V Zastupiteľstve NSK pôsobia aj štyria nezávislí poslanci.Zmenu rozloženia síl v Zastupiteľstve NSK si uvedomuje aj staronový predseda kraja Milan Belica. „Bodaj by sa stalo, aby som mal troška silnejšiu podporu v parlamente. Lebo podpora v parlamente nie je o mne, nie je o poslancoch, je o kraji, jeho rozvoji. Pokiaľ by sa mali robiť nejaké prieky a ten vývoj by mal byť brzdený, nie je to nič dobré pre ľudí,“ komentoval nové zloženie krajského parlamentu Belica. Podľa vlastných slov je však na zmenu pripravený. „Ja som zvyknutý na rôzne situácie, prežil som veľmi ťažké prvé volebné obdobie, prežil som aj druhé, tretie. Ľudia sa nakoniec vždy postavia za toho, kto chce pre nich dobre. Dá sa klamať dva–tri roky, ale dlhšie už nie. Ľudia to pocítia a hneď zareagujú,“ skonštatoval Belica.Ústup z pozícií v Zastupiteľstve NSK registruje aj krajský predseda Smeru–SD Tibor Glenda. „Voľby rozdelili karty, musíme sa prispôsobiť situácii, ktorá nastala. Budeme hľadať riešenie, aby sme zabezpečili funkčnosť parlamentu aj v ďalšom období. Určite budeme hľadať spojenectvo, buď medzi nezávislými poslancami, alebo aj medzi inými politickými stranami, ktoré sa dostali do zastupiteľstva,“ povedal Glenda.