VIDEO: Straussov valčík Na krásnom modrom Dunaji má 150 rokov

Viedeň/Bratislava 13. februára (TASR) - Ak by hudobný skladateľ Johann Strauss mladší zložil iba valčík Na krásnom modrom Dunaji, stačilo by to na titul "kráľ valčíkov". Premiéra tohto svetoznámeho valčíka Na krásnom modrom Dunaji sa uskutočnila pred 150 rokmi 13. februára 1867 vo Viedni v dnešnom Rakúsku. Originálny názov diela je An der schönen blauen Donau. Skladba bola vtedy doplnená aj spevom mužského spevokolu.Tento valčík aj jeho autor zostane asi navždy známy. Jeho história je však zaujímavá.Autor Johann Strauss mladší skomponoval valčík pre malý orchester s 10 až 12 hráčmi. Prvýkrát bol predstavený aj so zborom viedenského mužského spevokolu. Slová napísal Josef Weyl. Prvé uvedenie valčíka publikum zvlášť nezaujalo, samotný autor to komentoval slovami "nech ho berie čert".Neskôr Strauss skladbu aranžoval pre malý orchester na svetovú výstavu vo francúzskom Paríži. Inštrumentálna verzia zožala úspech a valčík sa čoskoro stal známym na celom svete. Straussovi vydavatelia sa dožadovali jeho aranžmánu pre všetky druhy orchestrov. V súčasnosti ho hrajú aj veľké symfonické orchestre. O tom sa jeho autorovi ani nesnívalo.Z valčíka Na krásnom modrom Dunaji sa stala neoficiálna rakúska hymna. Je nepísaným pravidlom, že sa tradične hrá na viedenskom novoročnom koncerte.Veľmi plodná tvorba Johanna Straussa mladšieho obsahuje takmer 150 valčíkov, okolo 100 poliek a kvadríl. Jeho tvorba vyniká bohatstvom melódií, skvelou harmóniou a veľmi premenlivým rytmom. Hudobník bol najstarším synom Johanna Straussa staršieho, ktorý bol tiež skladateľom. Taktiež jeho dvaja bratia, Jozef a Eduard sa stali skladateľmi, ale Johann Strauss mladší sa z nich preslávil najviac, jeho sláva prevyšovala aj otcovu. Tanečnú hudbu povýšil na umenie.Majstra Johanna Štraussa mladšieho poznali aj v Bratislave, kde v roku 1882 dirigoval v divadle a vystúpil aj v Redute.