VIDEO: Stred hurikánu Maria dorazil nad Portoriko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami/San Juan 20. septembra (TASR) - Stred mohutného hurikánu Maria, ktorý medzičasom mierne zoslabol z najvyššej piatej na štvrtú kategóriu, dorazil dnes k východnému pobrežiu Portorika. Oznámilo to americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.Z družicových záberov a hlásení z pevniny podľa NCH vyplýva, že hurikán udrel na pevninu neďaleko prístavného mesta Yabucoa okolo 12.15 h SELČ v sprievode vetra s rýchlosťou 96 km/h, dosahujúceho v nárazoch 182 km/h.O 13.00 h SELČ sa oko hurikánu nachádzalo približne 50 kilometrov južne až juhovýchodne od portorickej metropoly San Juan. Búrka sa pohybuje severozápadným smerom rýchlosťou 17 km/h.Aj v samotnom San Juane dosahuje sprievodný vietor momentálne rýchlosť 104 km/h, v nárazoch je to až 182 km/h.