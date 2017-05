VIDEO: Strojársky veľtrh v Nitre predstavil najnovšie trendy v odvetví

Screenshot z videa Foto: TASR Foto: TASR

Nitra 26. mája (TASR) – Takmer 660 vystavovateľov a zastúpení firiem z 23 krajín sa prezentovalo na 24. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa dnes skončil na nitrianskom výstavisku. Vystavovatelia predstavili najnovšie stroje, zariadenia, výrobky alebo samotné technológie výroby. Okrem statických ukážok exponátov návštevníci videli aj procesy a chod strojov či prístrojov.Súčasťou veľtrhu boli štyri sprievodné výstavy, 23. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií pre zváranie Eurowelding, 23. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva a metalurgie CAST-EX, 17. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania a automatizácie EMA a 5. ročník prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít technického zamerania a konfrontácia ich výstupov s praxou Techfórum. Súbežne s Medzinárodným strojárskym veľtrhom sa na výstavisku prvýkrát predstavil 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a komunikácií ELO SYS, ktorý sa do Nitry presťahoval z výstaviska v Trenčíne.Počas štvordňového veľtrhu vyhlásil Zväz strojárskeho priemyslu SR Najlepší strojársky výrobok roka 2016. Ocenenia získali Spinea, s.r.o., Prešov za vysoko presný reduktor TS 245, Tatravagónka, a.s., Poprad za podvozok Y Lsso-D, Y25 Lssof-D (TVP NG-DBS) a Wertheim, s.r.o., Dunajská Streda, závod Modra za luxusný nábytkový trezor BG15.Slovensko svojimi výsledkami dokazuje, že je priemyselný štát. V rámci ďalšieho rozvoja však potrebuje zefektívniť a zlepšiť výrobu a výrobné procesy, povedal počas veľtrhu prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Alexej Beljajev. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca na to, aby firmy prežili a stali sa konkurencieschopnými, je potrebná digitalizácia a nové riešenia informačných a komunikačných technológií. Jednou z priorít ministerstva je preto vytváranie podmienok pre umožnenie zavádzania a rozvoja inovácií a moderných technológií. „Strojársky sektor na Slovensku sa vyvíja veľmi dobre. Výroba beží na plné obrátky, prichádzajú ďalšie pozitívne signály a firmy chcú investovať. Popritom je výborné, že opäť začínajú dbať na kvalitu a o investíciách do nového vybavenia rozmýšľajú už niekoľko rokov dopredu,“ zhodnotila situáciu na trhu jedna z účastníčok veľtrhu Martina Gaislová, konateľka firmy Würth Slovensko.