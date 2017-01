VIDEO: Sudca ŠTS rozhoduje o väzbe pre obvinených 13 takáčovcov

Na snímke Ľubomír K. prichádza na rozhodovanie o väzbe so zadržanými členmi zločineckej skupiny takáčovcov na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici 31. januára 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 31. januára (TASR) – Výsluchom obvinených začal dnes popoludní sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, rozhodovať o návrhu na vzatie do väzby 13 členov obávanej skupiny známej ako takáčovci. Na súd ich priviezli kukláči, vrátane údajného bossa gangu Ľubomíra K. Národná kriminálna agentúra ich zadržala 29. januára v Bratislave a okolí. Ľubomír K. sa na polícii prihlásil sám.Ako dnes potvrdil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Alexander Bíró, muži patria do skupiny zvanej takáčovci. Čelia obvineniu predovšetkým. U niektorých žiada väzbu pre obavu, aby nemohli pôsobiť na spoluobvinených alebo svedkov, a tým mariť vyšetrovanie. U niekoho aj preto, aby nemohol pokračovať v trestnej činnosti a tiež pre obavu, že by sa dal na útek alebo sa skrýval.V prípade údajného šéfa skupiny sudca rozhoduje o jeho vzatí, prípadne nevzatí do väzby zo všetkých troch dôvodov. Nepomohlo mu ani to, že sa sám prihlásil. Na súd prišiel o barlách, pomáhala mu eskorta.Podľa prokurátora ÚŠP obvinenia sa týkajú skutkov staršieho dáta, od roku 2009 až doposiaľ.