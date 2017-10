Video: Sulík to dal na Kotlebu a na Mečiara, reaguje Fico na prieskum SaS o jadre EÚ

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) - Premiér Robert Fico vo štvrtok v reakcii na prieskum verejnej mienky, ktorý si dala urobiť strana Sloboda a Solidarita, uviedol, že líder SaS Richard Sulík "to dáva na Kotlebu a na Mečiara".Fico na prieskum reagoval prostredníctvom videa na svojom facebookovom profile. Strana SaS si dala vypracovať prieskum, v ktorom sa pýtala ľudí na účasť v európskom jadre. V prieskume sa pýtali, či by ľudia súhlasili so vstupom Slovenska do jadra EÚ, ak by to bolo podmienené prijímaním migrantov, posielaním peňazí do Grécka, záchranou zahraničných bánk alebo zvyšovaním daní.

Prieskum o vstupe do NATO

SaS nechcú Slovensko v únii

"Ja už naozaj neviem, či sa mám smiať alebo plakať. Pamätám si, keď v roku 1997 Vladimír Mečiar zorganizoval referendum a pýtal sa ľudí, či chcú ísť do NATO aj za cenu, že tu budeme mať jadrové zbrane a cudzie vojenské základne. Samozrejme, on do NATO nechcel ísť, tak sa snažil vytvoriť nejaký obraz cez referendum, prieskumy verejnej mienky, že ľudia sú proti vstupu do NATO. Nikto od nás nechcel žiadne základne, nemáme tu ani jadrové zbrane a ľudia nakoniec predsa len povedali to, čo chceli povedať. Máme tu dnes pravdepodobne ďalšieho Mečiara, ktorý sa volá Richard Sulík. Ak sa pozriem na manipuláciu s verejnosťou, ktorú spustil cez prieskum verejnej mienky, tak mám pochybnosti o tom, čo tento človek je, alebo nie je schopný urobiť proti tejto krajine," povedal Fico vo videu.Zdôraznil, že nikto nikdy neformulovať také požiadavky, na aké sa pýtala SaS. "Nikto nikdy. Jadro EÚ nie je spojené ani s migráciou, ani s rovnakými daňami. Jadro Európskej únie je predovšetkým o tom, či chceme byť s tými najlepšími a najsilnejšími. Pán Sulík to jednoducho dal na Kotlebu a na Mečiara," vyhlásil ďalej Fico narážajúc na protieurópske a protiatlantické názory Mečiara a šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu.Sulík podľa premiéra preukázateľne dáva najavo, že on a jeho garnitúra nechcú Slovensko v únii, že nechcú byť medzi najsilnejšími, a že sú pre neho bližšie krajiny ako Grécko či iné neúspešné štáty. "Hoci je to na smiech táto manipulácia, je dobré, že tento prieskum zorganizovali, lebo ukázali, čo s touto krajinou urobia, ak by mali niekedy príležitosť ju riadiť," uzavrel Fico.K štvrtkovému zverejnenému prieskumu sa vyjadrila aj podpredsedníčka koaličného Mosta-Híd Lucia Žitňanská. Ministerka spravodlivosti uviedla, že oni odmietajú robiť zahraničnú politiku na základe prieskumov so sugestívnymi otázkami, ktorých odpoveď je vopred jasná.Podľa prieskumu, ktorý si strana Sloboda a Solidarita dala vypracovať agentúrou Polis Slovakia, respondenti odmietajú európske jadro. Ľudia podľa tohto prieskumu, ktorý robili od 8. do 16. septembra na vzorke 1 027 respondentov starších ako 18 rokov na území celej SR, odmietajú ísť do jadra, ak by to znamenalo zvyšovanie daní, platenie ďalších peňazí do Grécka, prijímanie utečencov a ručenie za vklady problémových západoeurópskych bánk.