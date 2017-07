VIDEO: Superhviezda amerických akčných filmov Schwarzenegger jubiluje

Arnold Schwarzenegger s oficiálnym portrétom Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Thal/Bratislava 29. júla (TASR) - Americký filmový herec rakúskeho pôvodu a bývalý guvernér amerického štátu Kalifornia Arnold Schwarzenegger sa v nedeľu 30. júla dožíva 70 rokov.Ako bývalý špičkový kulturista získal niekoľko významných titulov a ocenení v kulturistike a silovom trojboji. Svojho času jeden z najlepšie platených amerických hercov sa presadil najmä v úlohách tvrdých mužov v akciou nabitých filmoch, v ktorých zúročil svoju vypracovanú postavu. Filmovým divákom je známy napríklad ako Barbar Conan alebo Terminátor z rovnomenných akčných hitov. V rokoch 2003 až 2011 Arnold Schwarzenegger zastával úrad 38. guvernéra Kalifornie.Narodil sa 30. júla 1947 v obci Thal neďaleko Grazu v Rakúsku. Otec ho od mladosti viedol k športu, okrem futbalu sa začal venovať atletike a neskôr súťažnej kulturistike, ktorá ho okrem iných aktivít živila a sprevádzala po väčšinu života. Schwarzenegger tvrdo trénoval a zaznamenával medzinárodné športové úspechy. Vyhral takmer všetky svetové súťaže v kulturistike, vzpieraní a v trojboji. Ako niekoľkonásobný majster sveta sa stal žijúcou kulturistickou legendou. V januári 1989 zvíťazil v ankete časopisu Muscle & Fitness ako najlepší kulturista všetkých čias.Do celosvetovej pozornosti sa však dostal ako ikona hollywoodskych akčných filmov. Svoju hereckú dráhu začal Schwarzenegger v roku 1969, kedy si zahral v prvom filme Hercules in New York (Herkules v New Yorku). Nasledovala kriminálka The Long Goodbye (Dlhé lúčenie, 1973) a snímka Stay Hungry (Zostaň hladný, 1976), za výkon v ktorej získal Zlatý glóbus (1977). K legendárnym hereckým úlohám Arnolda Schwarzeneggera patrí hrdina Barbar Conan z fantastického príbehu Conan the Barbarian (1982) a jeho pokračovaní Conan the Destroyer (Conan ničiteľ, 1984) a Red Sonja (Barbar Conan 3: Červená Sonja, 1985). Svalnatý herec zažiaril aj v kultovom akčnom sci-fi filme The Terminator (Terminátor, 1984). S rovnakým úspechom si zahral tiež v ďalších častiach Terminator 2: Judgment Day (Terminátor 2: Deň zúčtovania, 1991 ) a Terminator 3: Rise of the Machines (Terminátor 3: Vzbura strojov, 2003). Herecké umenie Schwarzenegger predviedol napríklad aj v známych filmoch Predator (Predátor, 1987), Total Recall (1990), True Lies (Pravdivé lži, 1994), The Expendables (Expendables: Nezničiteľní, 2010) alebo Escape Plan (Útek z väzenia, 2013).Všestranne zameraný Arnold Schwarzenegger sa uplatnil aj v politike. Ako republikán bol v roku 2003 zvolený za 38. guvernéra amerického štátu Kalifornia, vo funkcii pôsobil dve volebné obdobia do roku 2011.Okrem toho spolupracoval na vydávaní kníh, napríklad Arnoldovo formovanie postavy pre ženy a Arnoldova kulturistika pre mužov, ako spoluautor vydal aj knihu Encyklopédia moderného bodybuildingu. V roku 1989 vznikla Schwarzeneggerom sponzorovaná kulturistická súťaž Arnold Classic a podieľal sa aj na organizovaní olympijských hier pre telesne postihnutých.Republikán, 43. americký prezident George W. Bush vymenoval herca do funkcie prezidenta Rady pre šport a fitness. V rámci nej precestoval Schwarzenegger všetky štáty USA v súvislosti so zabezpečovaním a realizáciou úloh vyplývajúcich z tejto funkcie.Za podporu pri vzniku štúdie o holokauste mu v roku 1991 udelili cenu Centra Simona Wiesenthala. V roku 1998 slávnostne otvorili Štadión Arnolda Schwarzeneggera v rakúskom Grazi. V USA si prevzal aj ocenenie Najvýznamnejší kulturista 20. storočia. Za svoj prínos filmovému svetu získal Arnold Schwarzenegger hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.V októbri 2011 slávnostne otvoril svoje múzeum v rodnej rakúskej obci Thal. V rodnom dome muža, ovenčeného v mladosti titulom Mr. Universum a neskoršej filmovej hviezdy, je k dispozícii približne tisíc exponátov z troch etáp Schwarzeneggerovho života, vrátane prvých činiek, ktoré používal v posilňovni, či stola, za ktorom úradoval ako kalifornský guvernér.