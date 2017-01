VIDEO: Svitko by na Dakar 2017 najradšej zabudol: Ide sa aj budúci rok

Na snímke slovenský motocyklista Štefan Svitko počas tlačovej konferencie po návrate z 39. ročníka pretekov Rely Dakar 17. januára 2016 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenský motocyklista Štefan Svitko počas tlačovej konferencie po návrate z 39. ročníka pretekov Rely Dakar 17. januára 2016 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Buenos Aires 14. januára (TASR) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko by na tohtoročný Dakar najradšej zabudol. Podľa vlastných slov je rád, že z ôsmich štartov dokončil šieste púštne dobrodružstvo v kariére bez zranení.Druhý jazdec vlaňajšieho poradia patril v Južnej Amerike medzi favoritov, ale Dakar 2017 mu nevyšiel. Doplatil na vysoké penalizácie, pre ktoré prišiel o lepšie umiestnenie. Za tankovanie v neutralizačnej zóne inkasoval extra hodinu, potom mu organizátori udelili 202-minútovú penalizáciu za neskorý príchod do bivaku, ktorý bol spôsobený krátkym pobytom v nemocnici. V celkovom poradí skončil na 25. pozícii, najhoršie spomedzi šiestich dokončených ročníkov."Najradšej by som na tento Dakar zabudol. Je nám ľúto, čo sa stalo, ale podujatie je aj na budúci rok. Medaila za účasť teší, ale nie je to to, čo som chcel. Cieľ bol úplne niekde inde, ale takéto veci sa stávajú. Som rád, že som neskončil zranený a môžem sa pripravovať na budúci rok," hodnotil 38. ročník prestížnych pretekov Svitko.Dakar 2017 sprevádzali náročné podmienky, výčíňanie počasia i prejazdy vo vysokej nadmorskej výške. "Nadmorská výška robí s ľuďmi svoje. Oziabali ma ruky, pršalo, bola zima, štyri-päť stupňov. Bolo to skutočne náročné. Ja som však bol pripravený, v príprave som mal kyslíkový stan, v tom problém nebol," vravel. Spokojný by bol s umiestnením do desiateho miesta. "Aj by sa mi to podarilo, ale po štvrtej etape som začal mať žalúdočné problémy. Tri dni som jazdil oslabený, nabral som stratu. Potom zotrvanie v nemocnici. Mal som smolu," dodal Svitko.Hlavný mechanik jeho Slovnaft Dakar tímu Zlatko Novosad si pochvaľoval motorku KTM. "Pre mňa to bol tretí Dakar, zatiaľ určite najťažší. Tento rok som mal viac práce s doprovodným vozidlom. Tento rok motorka fungovala na sto percent, na to sa vyhovárať nemôžeme. Fungovala aj továrenská podpora od KTM, ich technici chodili za nami, či niečo nepotrebujeme," hodnotil Novosad.Okrem vlaňajšieho druhého miesta skončil Svitko na Dakare dvakrát piaty (2012, 2015), raz deviaty (2014) a pri premiére v roku 2010 obsadil trinástu priečku. Dvakrát v kariére preteky nedokončil (2011, 2013).