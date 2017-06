VIDEO: T. NVOTOVÁ: Film Špina je pokusom prelomiť mlčanie

Záber z filmu Foto: www.youtube.com Foto: www.youtube.com

Bratislava 2. júna (TASR) - Po svetovej premiére na MFF v Rotterdame a uvedení na ďalších festivaloch sa domácemu publiku predstaví dráma Špina, hraný celovečerný debut režisérky Terezy Nvotovej. Film rozpráva príbeh 17-ročnej Leny, stredoškoláčky užívajúcej si prvé zamilovanie, tajné nočné dobrodružstvá s kamarátmi a magické rána nad Dunajom. Keď jej však život plný snov a túžob naruší znásilnenie, musí sa vydať na cestu, ktorá viac nie je bezstarostným dospievaním, ale vnútorným bojom s vlastnými démonmi. Okolie jej nerozumie a už nikdy úplne neporozumie. Ona sama musí pochopiť, že nemôže ostať obeťou a že trest si zaslúži ten, kto jej ublížil.hovorí Tereza Nvotová o téme filmu. Námet si podľa jej vlastných slov nevybrala, ale on si vybral ju a scenáristku Barboru Námerovú. "Do svojho hraného debutu sa režisérke podarilo obsadiť viacero známych tvárí. Hlavnú hrdinku stvárňuje Dominika Morávková, nedávno nominovaná na národnú filmovú cenu Slnko v sieti za svoj výkon vo filme Pirko, známa aj ako členka hudobného zoskupenia S hudbou vesmírnou. Úlohu jej matky si zahrala Anna Šišková, ako učiteľ matematiky sa predstaví Róbert Jakab a Leninu najlepšiu kamarátku Rózu hrá vo filme Anna Rakovská. Spolu s nimi sa však na plátne objavia aj neherci, deti z detských domovov a diagnostických ústavov.dodala režisérka.Drámu Špina uvedie do slovenských kín distribučná spoločnosť Forum Film 22. júna.TASR informoval za tvorcov filmu Peter Gašparík.