VIDEO:Táborská ešte nevie, či sa opäť prihlási do voľby šéfa ÚVO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) - Súčasná predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Zita Táborská ešte nevie, či sa prihlási do opätovnej voľby šéfa ÚVO. Hoci predtým hovorila, že sa určite prihlási opäť, dnes už taká presvedčená o tom nie je.uviedla na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave, kde hodnotila svoje pôsobenie na tomto poste.Projekt, s ktorým by sa o túto funkciu znovu uchádzala, má podľa vlastných slov pripravený a vo svojom smerovaní nevie nič meniť.dodala Táborská.Myslí si pritom, že v súčasnosti sú rozhodnutia úradu predvídateľné a spravodlivé. Ilustrovala to na príklade počtu súdnych sporov, v ktorých ÚVO po svojich rozhodnutiach víťazí. Kým v roku 2012 úrad uspel v 59,09 % súdnych sporov, k dnešnému dňu vyhráva 90,6 % sporov.Zároveň podľa jej slov klesá krivka námietok podávaných na ÚVO. Dôvodom je podľa Táborskej predovšetkým to, že podnikatelia zistili, v ktorých prípadoch úrad zamietne námietky a nemá význam ich podávať.Okrem iného sa podľa Táborskej za jej pôsobenia podarilo posilniť postavenie úradu, napríklad aj po personálnej stránke. Klesla fluktuácia zamestnancov a zvýšilo sa preškoľovanie pracovníkov. Súčasne začali aj samotní zamestnanci úradu so školením obstarávateľov, teda napríklad samospráv či podnikateľov o verejnom obstarávaní.opísala Táborská. Verí, že sa v tom bude pokračovať aj naďalej.Podpredseda úradu Andrej Holák zároveň avizoval, že ÚVO plánuje vytvoriť nový systém elektronického verejného obstarávania. Súčasný už desaťročný systém je totiž podľa jeho slov morálne aj technologicky zastaraný. Klesá preto počet zákaziek uskutočnených cez takéto elektronické verejné obstarávanie.priblížil Holák. V súčasnosti totiž úrad z približne 4000 súťaží ročne prekontroluje možno 800. Z veľkej časti je pritom závislý od podnetov verejnosti alebo od neziskových organizácií.uviedol. Nový systém má byť financovaný z eurofondov a aktuálne sa naň dokončuje štúdia uskutočniteľnosti.