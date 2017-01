Video: Takto sa boháči v USA pripravujú na katastrofu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Washington 27. januára (TASR) – Luxusné apartmány ukryté vnútri veľkého bunkra, ktoré sú úplne sebestačné v produkcii potravín aj energie a hlavne sú totálne bezpečné. To nie je myšlienka zo sci-fi filmu, ale realita v americkom štáte Kansas.



Podzemný luxusný apartmánový komplex pri meste Wichita bol vybudovaný v bývalom sklade striel a rakiet. V rokoch 1961-1965 tam boli uskladnené aj jadrové hlavice. Dnes stojí pred vchodom ťažko ozbrojená stráž a vnútri sú apartmány v hodnote až tri milióny dolárov. A všetky sú už predané.



Kúpili si ich tí, ktorí na to majú a ktorí sa boja tretej svetovej vojny, ničivého zemetrasenia, epidémie eboly, ekologickej katastrofy či sociálnych nepokojov. Nazývajú sa "survivalists", teda ľudia, ktorí sa pripravujú na prežitie. Sú medzi nimi aj riaditelia technologických firiem v Silicon Valley či manažéri investičných fondov z Wall Street.



Projekt má názvov Survival Condo a jeho riaditeľom je Larry Hall, špecialista pre siete a dátové centrá a dlhoročný zamestnanec firiem spolupracujúcich s americkým ministerstvom obrany. Hall si pred rokmi všimol, že bude schopný také niečo predať, a tak vybudoval obranu voči obavám novej éry. "Je to skutočné upokojenie pre extrémne bohatých," uviedol Hall pre časopis The New Yorker.



Bunker kúpil v roku 2008 za 300.000 dolárov a do jeho rekonštrukcie investoval takmer 20 miliónov dolárov. Trvala do decembra 2012. V bunkri je dvadsať apartmánov, jeden si Hall nechal aj pre seba a svoju rodinu. Niektoré apartmány zaberajú celé poschodie a stály tri milióny dolárov, iné sú o polovicu menšie a stáli jeden a pol milióna dolárov.





"Tento projekt má viacero výhod. Členom ponúka možnosť vlastniť kúsok histórie, chlad skladu rakiet, ochranu protiatómového bunkra a prvky luxusného apartmánu," uvádza sa na webovej stránke Survival Condo Project.





Bunker bol navrhnutý pre 75 ľudí a je v ňom v zásobe dosť vody, potravín a paliva na prvých päť rokov po katastrofe. Potom začnú jeho obyvatelia využívať obnoviteľné zdroje energie, chovať tilapie v akváriách a pestovať zeleninu pod lampami. Podľa Halla môžu takto prežívať donekonečna.



Aby ľudia prežili aj po psychickej stránke, majú tam napríklad okná – obrazovky neustále premietajúce zábery prírody. V jednom apartmáne sú na žiadosť jeho majiteľky premietané zábery z Central Parku v New Yorku. "Všetky štyri ročné obdobia, deň aj noc. Chcela aj zvuky, napríklad trúbenie taxíkov," povedal prevádzkový manažér komplexu Mark Menosky.



V komplexe je aj sklad zbraní, meteorologická stanica, nemocnica, školská trieda, knižnica, kinosála, bazén, lezecká stena a telocvičňa. Pre obyvateľov je vypracovaný plán činností a pravidlá správania sa, aby v uzavretom priestore panoval poriadok a disciplína.



Larry Hall v súčasnosti buduje už druhý takýto komplex – len 40 kilometrov od prvého a rovnako v bývalom sklade zbraní. Pracuje tiež na súkromných bunkroch pre klientov v štátoch Idaho a Texas.