VIDEO: Takto sa Slováci predviedli na festivale ľudovej hudby v USA

Na ilustračnej snímke detail zdobenia fujary.

Washington 4. júna (TASR) – Slovenské piesne v podaní Slovákov a dokonca aj hru na fujaru si mohli vychutnať návštevníci 37. ročníka festivalu ľudovej hudby v hlavnom meste Spojených štátov.Na dvojdňovom podujatí sa na siedmich pódiách zúčastňuje až 500 účinkujúcich, medzi nimi aj miestna kapela Orchester Praževica pod vedením Slováka Tomáša Drgoňa. Na festivale sa zúčastnila už po štvrtý raz a Tomáš pre TASR prezradil, že na festival dostal pozvanie, keď si ich kapelu niekto všimol počas vystúpenia.Praževica predstavila svoj tradičný repertoár pozostávajúci zo slovenských piesní, čardáša a cigánskeho swingu. Napriek tomu, že na svojom pódiu festival otvárala, túto náročnú úlohu zvládla výborne - prví návštevníci sa hneď pustili do tanca.priznal mladý pár. Staršie dámy sa zase pochválili, že vedeli tanečné kroky.zažartoval Tomáš.Na vedľajšom pódiu zase zaznievali jedinečné tóny slovenskej fujary. Hru na ňu a na koncovku predviedol Slovák Bob Rychlík.predstavil fujaru prítomným Bob Rychlík.To, že miestnemu publiku sa tento jedinečný slovenský nástroj páči, dokazuje aj to, že Bob už päť rokov učí Američanov hrať na fujaru a tento rok má po prvý raz už aj triedu pokročilých.Tomáš a Bob sa po svojich vystúpeniach predstavili návštevníkom ešte raz, a to v rámci skupinovej prezentácie hudby imigrantov.Festival je podľa organizátorov oslavou rozmanitého kultúrneho dedičstva Washingtonu a okolia.Počuť bolo nielen slovenskú a americkú ľudovú hudbu, ale napríklad aj škótske gajdy, španielske flamenco či balkánske, grécke, írske a belgické ľudové piesne a tradičné nástroje.