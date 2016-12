VIDEO: Tatar prispel gólom k výhre Detroitu, Sekeru skolila chrípka

Slovák Tomáš Tatar z Detroit Red Wings strelil gól do brány domáceho Mikea Condona v zápase proti Ottawa Senators, 29. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:

Buffalo - Boston 2:4,

Washington - New Jersey 1:2 pp a sn,

Florida - Montreal 2:3 pp,

Tampa Bay - Toronto 2:3 pp,

Minnesota - New York Islanders 6:4 /za hostí HALÁK chytal do 36. min., inkasoval 4 góly z 24 striel/,

Nashville - Chicago 2:3, Ottawa - Detroit 2:3 pp /TATAR za hostí 1+0/,

Winnipeg - Columbus 3:5,

Dallas - Colorado 4:2,

Arizona - New York Rangers 3:6 /HRIVÍK za hostí 0+1/,

Calgary - Anaheim 1:3,

Edmonton - Los Angeles 3:1 /za hostí BUDAJ kryl 32 z 34 striel/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. decembra (TASR) - V dvanástich zápasoch zámorskej NHL sa v noci na piatok bodovo presadili dvaja slovenskí hokejisti. Tomáš Tatar svojím ôsmym tohtosezónnym gólom prispel k víťazstvu Detroitu na ľade Ottawy 3:2 po predĺžení a vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia. Marek Hrivík si pripísal druhú asistenciu v prebiehajúcom ročníku a pomohol New Yorku Rangers k triumfu 6:3 na klzisku Arizony. Hlavnu postavou duelu bol útočník "jazdcov" Matt Puempel, ktorý strelil premiérový hetrik v profilige.Vo famóznej jazde pokračujú hráči Columbusu. Na ľade Winnipegu triumfovali 5:3 a natiahli víťaznú sériu už na 14 zápasov, čím opäť vylepšili klubový rekord. Blue Jackets ťahajú tretiu najdlhšiu víťaznú šnúru v histórii NHL, keď vyrovnali zápisy Bostonu zo sezóny 1929/30 a Washingtonu z 2009/2010. Približujú sa k absolútnemu ligovému rekordu Pittsburghu, ktorý v ročníku 1992/93 vyhral 17 stretnutí v rade. Slovenský útočník v službách Jets Marko Daňo v dueli proti svojmu bývalému klubu nebodoval, počas 6:16 min. vyslal na súperovu bránku jednu strelu.Edmonton si poradil s Los Angeles 3:1, v zostave Oilers chýbal obranca Andrej Sekera, ktorého vyradila chrípka. Oporou LA bol brankár Peter Budaj, ktorý kryl 32 z 34 striel "olejárov". Inkasoval iba dva góly, tretí dali domáci v závere do prázdnej bránky pri neúspešnej power play súpera. Slovenského brankára vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. Chicago zvíťazilo v Nashville 3:2 aj bez Mariána Hossu, slovenský krídelník vynechal tretí zápas v rade pre zranenie v hornej časti tela.