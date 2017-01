VIDEO: Táto výstava je naozaj zvláštna

V Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto otvorili výstavu Zvláštni ľudia. Voskové figuríny priblížia ľudí s dvomi hlavami, dvomi tvárami, štyrmi očami, niekoľko siamských dvojčiat alebo muža s vlčím syndrómom. V Bratislave 10. januára 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) – Bratislavská výstava Zvláštni ľudia voskovými figurínami predstavuje nežijúcich ľudí a jedného žijúceho s výrazne odlišným vzhľadom. Osoby s dvoma hlavami alebo tvárami, štyrmi očami, siamské dvojčatá, muža s vlčím syndrómom či ženu s najväčšími prsiami.na dnešnej tlačovej konferencii uviedla Mária Priečinská, riaditeľka Strediska kultúry na Vajnorskej ulici, kde expozícia potrvá do 27. januára.Jej podtitul Katastrofy ľudského tela potvrdzuje unikátnosť. Kolekciu sôch z petrohradského antropologického múzea vytvorili jeho umelci ako napodobeniny podľa dobových zdrojov.prezradil prevádzkovateľ výstavy Alfréd Šmíd z ČR.Mediálne najznámejšou figurínou je Lolo Ferrari (1963), ktorá zomrela ako 37-ročná a bola rekordmanka v počte plastických operácií pŕs. Podľa odhadu ich mala 20 až 30 a objem jej hrudníka dosiahol neuveriteľných 180 cm, čo vzbudzovalo zvedavosť, obdiv aj odpor. Mala ťažké detstvo, keď otec neverami ponižoval mamu a tá sa pomstila na dcére častým prízvukovaním, aká je škaredá. Možno práve odtiaľ pramenila jej túžba po zmene tela, v ktorej ju podporoval manžel. Nakoniec sa pravdepodobne predávkovala liekmi, čo jej spôsobilo skorý odchod z tohto sveta.Textové informácie aj video prezrádzajú rôzne zaujímavosti. Návštevník zistí, prečo Aimes Aldoni dokázal otočiť hlavu o 180 stupňov, ktorá žena mala tvár mulice a iná všetky končatiny ako tučniak. Alebo kto strieľal z luku nohami, že Aloisia Wagner narodená bez rúk a nôh celý život účinkovala v cirkuse.Bratia Giacomo a Giovanni Battista Tocciovci boli siamské dvojčatá z talianskej Locany. Rok ich narodenia nie je presne známy (1875-1877) ani dátum smrti. Mali dve hlavy, dva krky, dve srdcia i dvoje pľúc, štyri ruky a dve nohy, spoločné hrubé i tenké črevo, konečník a penis. Už v detstve precestovali s cirkusmi veľkú časť Európy, neskôr sa dostali aj do USA, kde zarábali obrovské peniaze. Nikdy sa nenaučili chodiť, no hovorili po taliansky, nemecky i francúzsky.Johnny Eck sa narodil (1911) ako jeden z dvojičiek, jeho brat Robert bol zdravý. Johnny bez vyvinutých dolných končatín sa živil ako cirkusový umelec aj hral vo filmoch. Zomrel 79-ročný v spánku na infarkt, jeho dvojča zomrelo o štyri roky neskôr. Spolu sú pochovaní v Baltimore (USA), kde sa narodili.Buster Simcus (1959) ešte žije v Colorade a do Guinnessovej knihy rekordov sa zapísal s hmotnosťou unikátnych 610 kg v roku 1995. Podstúpil množstvo odtučňovacích kúr a váhu znížil na 97 kg.Edward Mordrake sa preslávil tým, že na zátylku hlavy mal druhú tvár. Prvá zmienka o tomto dedičovi anglického šľachtického stavu sa datuje v roku 1895. Prosil lekárov, aby mu odstránili druhú tvár. Nebolo to možné a schizofrénia dvoch tvárí ho ako 23-ročného dohnala k samovražde.Postihnutie ľudí bolo prekliatím, ale aj darom. Od pradávna sa vyskytovali jedinci svojím zovňajškom výrazne vystupujúci z davu. Spoločnosť sa ich stránila, ale zároveň ju zvláštnosťami priťahovali. Z postihnutia takých ľudí často pramenila neskutočná sila a odhodlanie vzoprieť sa osudu a predviesť okoliu svoj neobyčajný vzhľad ako dar, chceli byť rešpektovaní a uznávaní. Pracovali v cirkusoch a panoptikách, často sa naučili neuveriteľné kúsky, ktorými ešte viac podnecovali zvedavosť návštevníkov.