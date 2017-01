VIDEO: Tatranský ľadový dóm si pozrelo počas sviatkov 36.000 turistov

Na snímke pohľad na dokončený Tatranský ľadový dóm v štýle spišskej gotiky postavený na Hrebienku vo Vysokých Tatrách 25. novembra 2016. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Na snímke pohľad na ľadové skulptúry na oltári v Tatranskom ľadovom dóme v štýle spišskej gotiky postavenom na Hrebienku vo Vysokých Tatrách 25. novembra 2016. FOTO TASR - Oliver Ondráš *** Local Caption *** štvrtý ročník 4. ročník Tatranský ľadový dóm gotika sochy socha ľad ľadové oltár Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 4. januára (TASR) – Počas silvestrovského týždňa (26.12.–1.1.) navštívilo Tatranský ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách 36.000 ľudí. Najviac turistov - takmer 7500 vstúpilo doň v piatok 30. decembra. Návštevníci si od tohto dňa môžu na jednom z turisticky najnavštevovanejšom mieste vo Vysokých Tatrách pozrieť aj druhú atrakciu, a to ľadovú medvedicu s dvomi mláďatami v druhej kupole.Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Andrey Žigovej zimná sezóna a najmä silvestrovské pobyty patria už dlhodobo z hľadiska návštevnosti k top termínom vo Vysokých Tatrách. Záujem návštevníkov, ktorí trávia najkrajšie sviatky i vstup do nového roka v slovenských veľhorách, ich veľmi teší. "" povedala pre TASR.Turisti vo Vysokých Tatrách sa koncentrovali nielen v lyžiarskych strediskách, ale prišli aj na Hrebienok. Najväčšou atrakciou zimnej sezóny na území hôr je Tatranský ľadový dóm, ktorý je postavený v štýle spišskej gotiky so skleneným oltárom. Na jeho stavbu použili 90 ton ľadu.Počas silvestrovského týždňa prevládali v horách najmä domáci návštevníci. "Viac ako 30 percent turistov bolo zo zahraničia, prišli najmä Česi, Poliaci, Nemci, Briti, ale aj turisti z menej štandardných destinácií," konkretizovala Žigová. OOCR očakáva v týchto dňoch prílev turistov z Ukrajiny, nakoľko od 29. decembra bola spustená zimná charterová linka z Kyjeva do Popradu s kapacitou 114 miest.