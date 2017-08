VIDEO: Ťažké osudy ´pétépákov´ pripomína v Košiciach pamätná tabuľa

Na snímke bývalí PTP-páci s lodičkami na hlavách počas slávnostného odhalenia tabule. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 8. augusta (TASR) – Príslušníkov vojenských táborov nútených prác a pomocných technických práporov (PTP) ako obete komunistického režimu z rokov 1948-1954 oddnes pripomína v centre Košíc pamätná tabuľa. Slávnostne ju odhalili na budove na Hlavnej ulici 68 za účasti desiatok bývalých "pétépákov" a ich príbuzných. Tabuľu požehnal emeritný arcibiskup Alojz Tkáč.uviedol predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) Peter Sandtner.Pomocné technické prápory boli pracovné útvary Československej ľudovej armády, v ktorých komunistický režim zhromažďoval ľudí tzv. politicky nespoľahlivých a využíval ich na ťažké a nebezpečné práce. Medzi nimi boli aj mnohí muži z Košíc a okolia. Išlo o kňazov, bohoslovcov zo zrušeného kňazského seminára, rehoľníkov zo zrušených kláštorov, synov roľníkov – kulakov a živnostníkov, prepustených politických väzňov, študentov a ďalších, ktorí dostali posudok o politickej nespoľahlivosti. Namiesto základnej vojenskej služby so zbraňou vykonávali nútené práce v baniach, na stavbách, v lomoch, lesoch a na ďalších pracoviskách. V košických kasárňach, kde boli ubytovaní v drevených barakoch, vykonávali aj murárske a stavebné práce. Mladším generáciám súznámi najmä z populárneho filmu Čierni baróni, podľa Sandtnera však bývalí príslušníci PTP nemajú radi tento film, keďže skresľuje skutočnosť.Medzi účastníkmi slávnosti bol aj Košičan Zoltán Korponay, ktorého v rámci PTP odvelili ako 21-ročného na Ostravsko.povedal pre TASR. Dôvod, prečo ho vlastne zaradili do PTP, dodnes presne nevie.Mesto Košice na podujatí zastupovala viceprimátorka Renáta Lenártová, ktorej otec bol takisto zaradený do PTP.