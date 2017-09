Video: Teplé jaskyne pod ľadom v Antarktíde ukrývajú neznáme druhy rastlín a živočíchov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LONDÝN 10. septembra - V teplých jaskyniach pod ľadom Antarktídy žijú pravdepodobne rôzne neznáme druhy živočíchov a rastlín. Austrálski vedci tvrdia, že Mount Erebus, aktívny vulkán na Rossovom ostrove na Antarktíde, je obkolesený jaskyňami, ktoré v ľade vytvorila para.Vzorky zeme odobraté z jaskýň vykazujú neobvyklé stopy DNA machov, rias a malých živočíchov. V niektorých jaskyniach je až do 25 stupňov Celzia. Výskum zverejnili v žurnáli Polar Biology.Vedci z Nového Zélandu už predtým zistili, že vo vulkanických jaskyniach žijú baktérie a huby. Nové nálezy však naznačujú, že by tam mohli žiť aj vyššie druhy rastlín a živočíchov. "Pokiaľ existujú, otvára to dvere k novému vzrušujúcemu svetu," uviedla v tejto súvislosti profesorka Laurie Connellová z univerzity v Maine.