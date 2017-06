Video: Tesla Model X je najbezpečnejším SUV na svete. Pozrite sa, ako odolá nárazom

Nielen vďaka nízkemu ťažisku, za čo môže batéria uložená v spodnej časti vozidla, ale aj absencia motora, ktorý by sa vtláčal do vnútra vozidla. Inžinieri Tesly ale rýchlo vylepšujú aj konštrukciu celkovo a potvrdili to aj najnovšie testy NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

Podľa posledných testov Modelu X (2017), čo je SUV od Tesly, získalo päť hviezdičiek vo všetkých kategóriách a oproti ostatným automobilom má obrovský náskok v bezpečnosti. Tesla sa tak pochválila tým, že Modelu X je SUV, ktoré vám zaisťuje najnižšiu pravdepodobnosť zranenia pri nehode. Vďaka absencii motoru to platí aj pre prípadné chodcov, ktorí sa zjednodušene ľahšie "odrazí" od mäkké kapoty a nenarazí tak na masívny motor, ktorý majú klasické automobily.

Nízko položené ťažisko v podobe batérie takisto obmedzuje možnosti prevrátenia vozidla. Videá s ukážkou testovacích nárazov v rôznych kategóriách si môžete pozrieť tu: