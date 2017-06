Video: Tínedžerka visela v zábavnom parku vo výške osem metrov, zachránila ju skupina návštevníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 26. júna (WebNoviny.sk) - V zábavnom parku severne od mesta Albany v štáte New York zachránila skupina návštevníkov dievča, ktoré vo výške osem metrov viselo z kabínky jednej z atrakcií. Incident sa stal v sobotu. Štrnásťročné dievča bolo v kabínke so svojím mladším bratom a po páde vďaka pomoci od ďalších návštevníkov neutrpelo vážne zranenia, oznámila kancelária šerifa z Warren County. Dôvod, prečo tínedžerka vypadla z atrakcie, nie je známy.Medzi návštevníkmi, ktorí dievčaťu z Greenwoodu v štáte Delaware pomohli, bol aj istý 47-ročný Matthew Howard Sr. a jeho 21-ročná dcéra Leeann Winchellová. Obaja sa pod tínedžerku postavili a vyzvali ju, aby sa pustila. Keď na nich dopadla, prítomní jej pomohli dostať sa do golfového vozíka, kde jej podľa slov očitých svedkov pomohli zamestnanci záchranky a previezli ju do nemocnice v Albany. Howard, ktorý sa pre agentúru AP vyjadril, že dievča nechcel nechať zomrieť, pri záchrane utrpel menšie zranenie chrbtice.Podľa príslušných orgánov, ktoré sa prípadu venovali, bola atrakcia v poriadku. Zástupcovia parku sa vyjadrili, že bezpečnosť ich návštevníkov je prvoradou prioritou a aj napriek dobrému stavu, atrakciu na ďalší deň nespojazdnili.