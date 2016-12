VIDEO: To, že objednávka na šéfa OSN bola nakoniec iná, sme nevedeli

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 30. decembra (TASR) – Bola to úžasná skúsenosť, vynikajúca možnosť zviditeľniť Slovensko aj v takých častiach našej planéty, kde sa o nás veľa nevie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) to povedal v rozhovore pre TASR o svojej tohtoročnej kandidatúre na post generálneho tajomníka OSN." uviedol minister, pričom dodal, že slovenská účasť v procese voľby zanechala veľmi silné odozvy.Zdôraznil, že prvýkrát v dejinách sa proces voľby generálneho tajomníka OSN konal pred očami celej svetovej verejnosti transparentne, uskutočnili sa verejné hearingy za účasti všetkých členských krajín, ktoré sa online prenášali do celého sveta. Spomedzi východoeurópskych kandidátov skončil Miroslav Lajčák najvyššie, v celkovom rebríčku na druhom mieste.Výsledok označil svojho času za bezprecedentný úspech v histórii slovenskej diplomacie.konštatoval už dnes s odstupom času minister.Bezpečnostná rada OSN sa začiatkom októbra jednohlasne dohodla na novom generálnom tajomníkovi svetovej organizácie, niekdajšom portugalskom premiérovi a bývalom vysokom komisárovi OSN pre utečencov Antóniovi Guterresovi. Ten vyšiel ako favorit zo šiestich kôl neoficiálneho hlasovania o kandidátoch, vo všetkých zvíťazil. V šiestom kole dostal 13 hlasov "za", žiaden hlas "proti" a dva hlasy "nevyjadrujem sa".