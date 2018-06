VIDEO: Tohtoročnú sezónu začali v Bratislave ďalšie letné kúpaliská

Na snímke jedno z najkrajších a najznámejších bratislavských kúpalísk Tehelné pole odštartovalo tohtoročnú letnú sezónu v sobotu 2. júna 2018, kedy ho sprístupnili pre verejnosť. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júna (TASR) – Otvorením zrekonštruovaného 50-metrového plaveckého bazéna sa v sobotu na bratislavskom kúpalisku Rosnička oficiálne začala tohtoročná letná sezóna. Návštevníkom je tak opäť k dispozícii veľký bazén spolu s detským a dopadovým bazénom. Okrem kúpania je pripravené aj vystúpenie akvabel a kapely Genius Locci či kúzelnícka šou, na deti čaká skákací hrad, tvorivé dielne či rôzne sprievodné športové aktivity.Letné kúpalisko Rosnička však nie je jediným, ktoré otvorilo svoje brány. Sezóna sa zároveň začala aj na Tehelnom poli a Zlatých pieskoch. Kúpaliská sa tak zaradili k ďalším dvom, ktoré ponúkajú svojim návštevníkom nielen vodné ovlaženie v bazénoch. Už zopár dní sú k dispozícii kúpaliská Delfín a Lamač. O dva týždne by sa k nim mali pridať aj kúpaliská Krasňany a Rača.uviedla pre TASR Zuzana Zúbeková z útvaru marketingu a športu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta. Iné bazény zatiaľ obnoviť nebolo treba, či si však niektoré z nich, prípadne iné časti kúpalísk vyžiadajú nejakú rekonštrukciu, sa podľa nej ukáže po skončení letnej sezóny.Počas víkendu budú letné kúpaliská otvorené od 10.00 do 19.00 h, počas pracovného týždňa až od 12.00 h. Výnimkou je len kúpalisko Zlaté piesky, ktoré je cez víkend otvorené od 9.00 do 18.00 h, cez pracovné dni od 12.00 h. Tieto otváracie hodiny platia pre letné kúpaliská do 24. júna. Od 25. júna sa budú totiž otváracie hodiny predlžovať a budú platiť jednotne pre pracovné dni aj víkend.