VIDEO: Tóth čaká na verdikt IAAF, súťažný návrat smeruje do Dudiniec

Na snímke slovenský atlét Matej Tóth pokrstil knihu s názvom "BEŽEC A LYŽICA" 17. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. októbra (TASR) - Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) už posudzuje prípad nezrovnalostí v biologickom pase slovenského atléta Mateja Tótha. Putoval k nej po tom, ako úradujúci olympijský víťaz v chôdzi na 50 kilometrov presvedčil o svojej nevine Disciplinárnu komisiu Slovenského atletického zväzu (SAZ).Kauza sa chýli k rozuzleniu.povedal Tóth. Zostali len dva scenáre, jeden pozitívny a druhý negatívny:Na inštitúcii vo švajčiarskom Lausanne by však proces prebiehal od začiatku.pokračoval Tóth v objasňovaní momentálnej situácie.Slovenský Športovec roka 2016 sa už zapojil do tréningového procesu, spestril si ho, keď sa v utorok stal krstným otcom knihy o stravovaní pre bežcov. Práve výživu považuje za podstatnú zložku svojej prípravy. Tótha teraz zdravotne nič neobmedzuje ani netrápi:V kúpeľnom sídle Dudince sa chodecké preteky pravidelne konajú v marci. Európsky šampionát sa v Berlíne uskutoční od 7. do 12. augusta 2018.dodal Tóth ku svojmu programu na budúcu sezónu.