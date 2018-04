VIDEO: Toto auto v sebe skrýva svetlá budúcnosti

Luxusný Mercedes-Maybach Triedy S prichádza na trh ešte ušľachtilejší - s novou maskou chladiča, dvojfarebným lakovaním na želanie, s novými exkluzívnymi kombináciami farieb interiéru a v rámci limitovanej série aj s revolučnou technológiou svetlometov DIGITAL LIGHT.





Nové poňatie masky Mercedes-Maybach s jej ušľachtilými zvislými lamelami vdychuje prednej časti vozidla nezameniteľný vzhľad. V rámci typického dvojfarebného lakovania karosérie bude na výber deväť farebných kombinácií, pričom pribudla možnosť aplikácie dvojitej vrstvy priehľadného laku pre všetky tmavé farby. Vytvára sa tak brilantná povrchová vrstva s efektom klavírového laku a mimoriadnym dojmom hĺbky.Vzhľad exteriéru špičkového modelu umocňujú aj nové, luxusné 20-palcové disky s mnoholúčovým dizajnom, či tri exkluzívne 20-palcové disky, o. i. aj s dizajnom dvadsiatich otvorov, známe z kabrioletu Mercedes-Maybach S. Interiér ponúka dve nové exkluzívne farebné kombinácie: armaňakovú hnedú/čiernu a savanovú béžovú/čiernu. Čalúnenie v koži napa Exklusiv Maybach v čiernej farbe si okrem toho možno na želanie objednať s kontrastnými švami v medenej, zlatej alebo platinovej farbe. Rovnako nové sú v ponuke ozdobné prvky z magnólie designo s prúdnicami.S dĺžkou 5 462 mm a s rázvorom kolies 3 365 mm prekonáva vlajková loď modelovej palety značky Mercedes-Benz aj sedan Triedy S, s dlhým rázvorom kolies, v oboch rozmeroch o 20 cm! Cestujúci na zadných sedadlách z toho profitujú rovnako ako zo sériovej výbavy s riaditeľskými sedadlami vľavo a vpravo, ako aj z ďalších exkluzívnych detailov, ako napr. inovatívne zosilňovanie hlasu.Ešte v prvom polroku tohto roka získajú vybraní zákazníci vo vozidle Mercedes-Maybach Triedy S revolučnú technológiu svetlometov DIGITAL LIGHT, s takmer neoslepujúcim diaľkovým svetlom s vysokým rozlíšením viac ako dva milióny pixlov. Moderná technológia v rámci jedného svetlometu vytvára osvetlenie ideálne nielen pre svetelné pomery v každej jazdnej situácii, ale navyše dokáže aj rozšíriť vizuálnu podporu asistenčných jazdných systémov a umožňuje pokrokovú jazdnú asistenciu a komunikáciu s vodičom. DIGITAL LIGHT ponúka ešte vyššiu presnosť ako svetlomety MULTIBEAM LED, čím znižuje riziko oslepenia ostatných účastníkov cestnej premávky na minimum.A nielen to – vďaka inovatívnej technológii DIGITAL LIGHT riadenej softvérom, možno na vozovku premietať symboly vo vysokom rozlíšení, čo v reálnej premávke neposkytuje len upozornenia vodičovi bezprostredne v jeho zornom poli, ale mu to aj v ďalšom kroku umožňuje komunikovať priamo s okolím samotným.Revolučné osvetlenie dokáže promptne – v prípade nebezpečenstva – informovať vodiča napr. pomocou vodiacich čiar, keď sa na samotnú vozovku premietajú dve svetelné stopy, ktoré zodpovedajú celkovej šírke vozidla, vďaka čomu vodiace čiary pomáhajú vodičovi pri jeho ďalšej orientácii. V prípade, ak sa v blízkosti vozovky v nebezpečnej oblasti rozpozná chodec, zobrazí sa na vozovke šípka, ktorá ukazuje jeho smerom. Na vozovke sa šípka zobrazí aj dodatočne k značeniu, ktoré iniciuje adaptívny asistent diaľkového svetla.Pokiaľ vodič aktivuje tempomat s reguláciou odstupu DISTRONIC PLUS, alebo zmení regulovaný odstup, ako podpora sa na vozovke zobrazí príslušné značenie odstupu. Okrem toho vozidlo s pomocou technológie DIGITAL LIGHT dokáže vodiča varovať pred určitými druhmi nebezpečenstva a poskytnúť mu na vozovke príslušné upozornenia, ako napr. výstražný symbol pre klzkú vozovku, výstražný symbol pre staveniská, výstražný symbol pre riziko nabehnutia, výstražný symbol pre udržiavanie sa v jazdnom pruhu, výstražný symbol pre mŕtvy uhol a výstražný symbol pre rýchlosť.