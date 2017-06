VIDEO: Tripartita odsúhlasila zjemnenie zákona o nelegálnej práci

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. júna (TASR) – Novela zákona o nelegálnej práci z dielne rezortu práce má odstrániť doterajšiu tvrdosť zákona. Konštatoval to po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR minister práce Ján Richter (Smer-SD). Tripartita právnu normu na dnešnom zasadnutí odsúhlasila.Ministerstvo navrhuje v novele zjemniť podmienky pre nelegálne zamestnávanie. To znamená, že sa má zaviesť sedemdňová lehota pre zamestnávateľov, ktorú majú na predloženie všetkých potrebných náležitostí do Sociálnej poisťovne pri prijímaní nového zamestnanca do práce. V súčasnosti je pritom za nelegálne zamestnávanie považované akékoľvek oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne.konštatoval Richter.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) preto vníma toto opatrenie ako pozitívny krok. Samozrejme, vždy sa dá podľa viceprezidenta asociácie Rastislava Machunku diskutovať o tom, či je lepšia lehota sedem alebo 14 dní.opísal Machunka.Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský zároveň privítal 35 opatrení ministerstva hospodárstva na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré tiež odobrila dnešná tripartita. Myslí si však, že ministerstvo hospodárstva mohlo ísť v spolupráci s ostatnými rezortmi ešte trochu ďalej.konštatoval Lelovský.Konfederácia odborových zväzov (KOZ) pripomenula predovšetkým zistenia zo Správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016, ktorou sa tripartita tiež zaoberala.zdôraznila viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.Nožnice pri porovnaní odmeny za prácu sa podľa jej slov medzi mužmi a ženami významne roztvárajú práve po narodení dieťaťa a odchode ženy na materskú, respektíve rodičovskú dovolenku.doplnila. KOZ preto podľa jej slov aj na základe týchto informácií žiada vládu, aby v ďalšom období prijímala opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života. Aby podporovala zaraďovanie žien opäť na trh práce, či aby prijímala opatrenia na rozširovanie zariadení predškolskej dochádzky.Hospodárska a sociálna rada dnes neodsúhlasila len jediný bod z programu, a to novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. S týmto návrhom nesúhlasila RÚZ. Podľa viceprezidenta únie Lelovského prišlo v novele k určitému zlepšeniu a zníženiu administratívnej náročnosti pri pracovnej zdravotnej službe.opísal. Myslí si, že autorizovaní bezpečnostní technici môžu v mnohých prípadoch posúdiť pracovisko lepšie, pretože s ním prichádzajú denne do styku.avizoval Lelovský.