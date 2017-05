Video: Trump v Bruseli odtlačil lídra Čiernej Hory nabok, ten nad tým len mávol rukou

Trump sa predral dopredu

Markovič nad tým iba mávol rukou

BRUSEL 26. mája - Prezident USA Donald Trump na štvrtkovom summite NATO v Bruseli odstrčil rukou čiernohorského premiéra Duška Markoviča a pretlačil sa pred neho, aby sa dostal do čela skupiny lídrov aliancie, keď kráčali v priestoroch jej nového sídla a pripravovali sa na skupinovú fotografiu.Trumpovo správanie vyvolalo pobúrenie na Balkáne a pozornosť na sociálny sieťach - ale mužovi, ktorého odstrčil nabok, to nepokazilo náladu.Trump na summite v Bruseli položil pravú ruku na pravé rameno čiernohorského premiéra Markoviča a predral sa pred neho. Keď pózovali pre spoločnú fotografiu, Trump stál vedľa Markoviča a rozprával sa s litovskou prezidentskou Daliou Grybauskaite.Video z incidentu sa šírilo na sociálnych sieťach v mnohých jazykoch."Zdalo sa, akoby Trump nechcel, aby ho niekto na summite zatienil," napísali čiernohorské noviny Vijesti. Ďalšie balkánske webové stránky priniesli titulky "Amerika na prvom mieste" a "Vieš, kam ideš?"Samotný Markovič však nad týmto znevážením iba mávol rukou."Ani som si to nevšimol. Práve som si prezeral reakcie na to v sociálnych médiách. Bola to jednoducho neškodná situácia," povedal premiér novinárom po summite.Namiesto toho, aby sa Markovič urazil, využil príležitosť a poďakoval sa Trumpovi za podporu členstva Čiernej Hory v NATO. Malá bývalá republika Juhoslávie sa má stať 29. členom NATO už na budúci mesiac.Ako Markovič ďalej povedal, v každom prípade "je prirodzené, že prezident Spojených štátov je v prednom rade".