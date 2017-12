VIDEO: Turisti by sa mali viac vzdelávať a využívať aj služby vodcov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Vysoké Tatry 29. decembra (TASR) – Zimná sezóna sa tento rok začala viacerými výjazdmi horských záchranárov. Oproti roku 2014 stúpol počet ich výjazdov počas vianočných sviatkov až trojnásobne a viac takmer o tretinu je ich aj v porovnaní s minulým rokom. Podľa šéfa Horskej záchrannej služby (HZS) Jozefa Janigu môže za to z časti aj neznalosť pohybu v zľadovatenom teréne, nesprávny výstroj resp. nedostatočná príprava na túru.upozornil Janiga. Aj v tomto segmente podľa neho sú 'šmejdi', ktorí poskytujú služby bez príslušných povolení. HZS preto odporúča všetkým návštevníkom, ktorí takéto služby chcú využívať, aby si overili, či títo sprievodcovia a vodcovia majú potrebnú akreditáciu, vzdelanie a živnostenské oprávnenie. Horskí sprievodcovia majú oprávnenie sprevádzať turistov po vysokohorské chaty, ďalej nad chatu do oblastí horských sediel a na vrcholy štítov sú to horskí vodcovia.Končiaci sa rok 2017 je zatiaľ v súvislosti s úrazovosťou v slovenských horách pre horských záchranárov náročnejší ako ten predošlý. „konštatoval Janiga s tým, že za 24 mesiacov zasahovala HZS už takmer 2500-krát a v horách zahynulo už 28 ľudí. Vlani pritom absolvovala niečo cez 2230 výjazdov. Štatistiky negatívne zdvihli najmä uplynulé vianočné sviatky, keď museli horskí záchranári za tri dni pomáhať 84 zraneným ľuďom, vo väčšine prípadov šlo o pošmyknutie sa na zľadovatenom teréne.Úvahy o uzatvorení turistických chodníkov v prípade takto zlých podmienok však podľa šéfa HZS nie je riešenie.upozornil Janiga.Turistické chodníky na horách sú naďalej zľadovatené, v najbližších dňoch má snežiť a fúkať silný vietor, takže podmienky na pohyb v teréne sa ešte zhoršia. HZS preto odporúča turistom zvážiť túru, prípadne sa dobre vystrojiť a nosiť so sebou stúpacie železá a mačky. „uzatvára Janiga.