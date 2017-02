VIDEO: Twenty One Pilots zverejnila videoklip k singlu Heavydirtysoul

Josh Dun (vľavo) a Tyler Joseph z rockového dua Twenty One Pilots si prevzali ocenenie najobľúbenejší umelec v alternatívnej hudbe na odovzdávaní Amerických hudobných cien 2016 v Los Angeles 20. novembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. februára (TASR) - Twenty One Pilots s nádejou očakávajú ceremoniál udeľovania amerických výročných cien. Sošku Grammy môžu v nedeľu 12. februára v Staples Center v Los Angeles získať v piatich kategóriách.Krátko pred vyhlásením posielajú priaznivcom pozdrav v podobe nového videa. Klipom Heavydirtysoul sa naposledy venujú úspešnej platni Blurryface z roku 2015, ktorá ich katapultovala medzi svetovú hudobnú elitu.Americké hudobné duo Twenty One Pilots vzniklo v roku 2009 v meste Columbus, štát Ohio. V roku 2009 aj vydalo debutový album s názvom Twenty One Pilots. V roku 2011 druhý s názvom Regional at Best, tretí Vessel vyšiel v roku 2013 a najnovší štvrtý Blurryface je z mája 2015. V novembri 2016 vydalo aj koncertnú verziu Blurryface. V súčasnosti formáciu tvoria spevák, klávesista basgitarista Joseph Tyler a bubeník a vokalista Josh Dun.TASR informovala Renáta Tomášová, marketingová a promo manažérka vydavateľstva Warner Music Czech Republic.