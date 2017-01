Video: Udeľovanie Zlatých glóbusov ovládol La La Land

Prehľad víťazov a víťaziek v 74. ročníku filmových a televíznych cien Zlatý glóbus

FILMY

TELEVÍZIA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Hudobný film ziskom siedmich cien Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA) zlomil doterajší rekord. BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) - Nočné udeľovanie cien Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA) ovládol hudobný film La La Land. Snímka o talentovanom pianistovi Sebastianovi a nádejnej herečke Mii premenila na víťazstvo všetkých sedem nominácií, ktoré mala v 74. ročníku Zlatých glóbusov a zlomila tak doterajší rekord.O ten sa delili Prelet nad kukučím hniezdom (1975) a Polnočný expres (1978), ktoré získali zhodne po šesť cien HFPA. Film režiséra a scenáristu Damiena Chazella ocenili v kategóriách Najlepší film - komédia alebo muzikál, Najlepší mužský herecký výkon v komédii alebo muzikáli (Ryan Gosling), Najlepší ženský herecký výkon v komédii alebo muzikáli (Emma Stone), Najlepšia filmová réžia, Najlepší filmový scenár, Najlepšia pôvodná hudba (Justin Hurwitz) a Najlepšia pôvodná pieseň (City Of Stars).Za najlepšiu filmovú drámu vyhlásili Moonlight a ceny za herecké výkony putovali do rúk Isabelle Huppert (Elle) a Caseyho Afflecka (Manchester by the Sea). Za vedľajšie úlohy ocenili Violu Davis (Fences) a Aarona Taylor-Johnsona (Nočné zvieratá). Najlepším cudzojazyčným filmom je podľa HFPA francúzska dráma Elle a v kategórii animovaných filmov zvíťazil Zootropolis.Najviac cien v televíznych kategóriách získal miniseriál Nočný manažér (2016), známy aj pod názvom Nočný recepčný, ktorý vyniesol trofeje jeho trom hereckým hviezdam. Toma Hiddlestona ocenili v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme, zatiaľ čo Olivia Colman a Hugh Laurie triumfovali vďaka vedľajším úlohám. Zlatý glóbus pre Najlepší miniseriál alebo televízny film si ale vyslúžila prvá séria antológie American Crime Story s podtitulom The People v. O.J. Simpson (2016), pričom druhú trofej pre ňu získala Sarah Paulson za herecký výkon v hlavnej úlohe.Za najlepší dramatický seriál vyhlásili The Crown (2016), ktorému pridala druhú cenu Claire Foy vďaka stvárneniu britskej kráľovnej Alžbety II. Glóbus za mužský herecký výkon v dramatickom seriáli dostal Billy Bob Thornton za Goliath (2016). Medzi komediálnymi seriálmi zvíťazila Atlanta (2016), pričom členovia a členky HFPA ocenili aj predstaviteľa hlavnej roly Donalda Glovera. Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe komediálneho seriálu podľa nich predviedla Tracee Ellis Ross z Black-ish (2014).Cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo si na galavečere, ktorý v hoteli The Beverly Hilton v Beverly Hills moderoval Jimmy Fallon, prevzala Meryl Streep.MoonlightIsabelle Huppert - ElleCasey Affleck - Manchester by the SeaLa La LandEmma Stone - La La LandRyan Gosling - La La LandViola Davis - FencesAaron Taylor-Johnson - Nočné zvieratáDamien Chazelle - La La LandDamien Chazelle - La La LandElle - FrancúzskoZootropolisJustin Hurwitz - La La LandCity Of Stars - z filmu La La LandThe CrownClaire Foy - The CrownBilly Bob Thornton - GoliathAtlantaTracee Ellis Ross - Black-ishDonald Glover - AtlantaThe People v. O.J. SimpsonSarah Paulson - American Crime Story: The People v. O.J. SimpsonTom Hiddleston - Nočný manažérOlivia Colman - Nočný manažérHugh Laurie - Nočný manažér