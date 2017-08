Video: Umelecký súbor Lúčnica sa po 30 rokoch vrátil do Tatier

Na snímke členovia umeleckého súboru Lúčnica počas podujatia Spievanie na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 2. augusta 2017. Foto: TASR/Milan Kapusta Na snímke členovia umeleckého súboru Lúčnica počas podujatia Spievanie na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 2. augusta 2017. Foto: TASR/Milan Kapusta

Štrbské Pleso 4. augusta (TASR) - Umelecký súbor Lúčnica si koncertom pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese uctil vo štvrtok (3.8.) pamiatku zakladateľa a umeleckého riaditeľa súboru, profesora Štefana Nosáľa. V Tatrách sa lúčničiari predstavili po 30 rokoch.



"Je to výber z najlepších choreografií, taký zlatý fond Lúčnice. Urobili sme to tak, aby sme predstavili všetky regióny od západného, až po východné Slovensko. Sú to ukážky tancov z detvianskych lazov, zo Zemplína, potom je tam čardáš, ako aj veľmi vtipný tanec zo západného Slovenska s klobúkmi - širákový," uviedol riaditeľ Lúčnice Marián Turner.



Predstavenie bolo venované spomienke na profesora Štefana Nosáľa. "Myslím si, že jeho dielo prežije storočia. Ja som ho aj tak priateľsky, familiárne volával, že je Mozart našej doby. Prečo, keď ten sa hrá 250 rokov, by sa nemal aj pán profesor Nosáľ," povedal Turner s tým, že návštevou Tatier podľa jeho slov spojili dva symboly.



"Tatry sú symbol Slovenska, ktorý Slovákov odjakživa sprevádzal v básňach, piesňach, dokonca v štátnej hymne. Myslím si, že to všetci cítia. Podľa mňa Lúčnica je zase symbol kultúrny, národná kultúra, originál, ktorý má úspech doma i vo svete," skonštatoval Turner.



Dúfa, že do Tatier sa vrátia skôr, ako po ďalších 30 rokoch a budú tam vystupovať pravidelne.



"Veríme, že sme naštartovali niečo, čo by malo byť pravidelne. Dúfame, že oživíme, ospievame tie Tatry, s tou nádhernou slovenskou tradičnou kultúrou. Je to magické miesto. Kedysi som pôsobil ako hráč, flautista v orchestroch a niekedy dávno sme hrali v jednom viedenskom telese s Plácidom Domingom pri skokanských mostíkoch v Innsbrucku na olympijskom mieste," povedal.



Lúčničiari počas štyroch dní v rámci podujatia Lúčnica v Tatrách absolvovali výstup na Kriváň, spolu s ďalšími folklórnymi súbormi a speváckymi skupinami spod Tatier si zaspievali okolo Štrbského plesa a absolvovali aj Tanečnú školičku v rámci Medvedích dní na Hrebienku.



"Tatry sú naozaj nádherné. Všetky tie aktivity, ktoré tu máme, nás nabíjajú energiou, pretože tí ľudia sú neskutočne zlatí. Na Kriváni sme si poriadne zaspievali, zaujúkali a zakričali, lebo sme boli šťastní," povedala členka umeleckého súboru Anna Dudášová.



Podľa starostu obce Štrba Michala Sýkoru túžili, aby Lúčnica prišla do Štrby. "Som rád, že lúčničiari prišli s ponukou, že chcú vystúpiť na Štrbskom Plese. Spomínam si, keď som sa stretával s pánom Nosáľom, tak mi vždy povedal, že si ma váži, lebo chodím v kroji, všetci by tak podľa neho mali chodiť. Vnímal, že máme blízko k folklóru," dodal starosta.