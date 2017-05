VIDEO: Univerzálny hráč E. Šedivý sa v obrane cíti lepšie ako v útoku

Na snímke Eduard Šedivý počas tréningu pred utorňajším zápasom s Dánskom v základnej A - skupine 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. V Kolíne nad Rýnom 8. mája 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 8. mája (TASR) - Univerzálnosť Eduarda Šedivého bola jedným z dôvodov, pre ktorý ho tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger nominoval na MS. Obranca Košíc viackrát zaskočil v útoku nielen počas klubovej sezóny, ale aj v prípravnom období pred šampionátom. Netrvalo dlho a pozíciu útočníka si vyskúšal aj v Kolíne, keď ho tréneri zaradili do útoku v rámci zmien v zostave počas zápasu s Lotyšskom.Pre jedného zo slovenských debutantov na MS to nebolo nič nové, vzhľadom na dôležitosť zápasu však cítil väčšiu zodpovednosť. "" uviedol pre TASR.Šedivý patril k šiestim korčuliarom a dvom brankárom, ktorý po prehre 1:3 s Lotyšskom nechýbali na dobrovoľnom tréningu. V utorňajšom zápase proti Dánsku (20.15 h) by radšej nastúpil v obrane. "" prezradil Šedivý, ktorý verí, že Slováci po dueli s Dánmi zveľadia svoje bodové konto. "