VIDEO: V B. Bystrici a Bratislave začína Ekotopfilm - Envirofilm 2017

Bratislava 22. mája (TASR) - Rekordných viac ako 1000 dokumentárnych filmov z celého sveta zameraných na témy ekológie, vedy, nových technológií, ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja sa prihlásilo na tohtoročný Ekotopfilm - Envirofilm. Iba 115 z nich postúpilo do súťaže medzinárodného filmového festivalu, ktorý sa dnes začína v Bratislave a Banskej Bystrici. Prehliadka filmov a sprievodný program sú určené pre širokú laickú i odbornú verejnosť. Premietanie filmov sa začína o 16.00 h, každý deň čaká na divákov viac ako 20 filmov, sprievodné diskusie a prednášky.Pondelkový sprievodný program v Bratislave ponúka o 18.30 h stretnutie s hlavným hosťom festivalu Polly Higgins, renomovanou právničkou, húževnatou obhajkyňou Zeme, ktorá sa podelí so svojím návrhom na medzinárodne relevantný zákon o ekocíde (ničení rozsiahlych oblastí prírodného prostredia činnosťami, ako sú nukleárna vojna, nadmerné využívanie zdrojov alebo ukladanie škodlivých chemikálií). Zákon o ekocíde by mal nadobro skoncovať s nespravodlivými zločinmi, ktoré sú dennodenne páchané na ekosystémoch Zeme.S prednáškou Ľudia lesu pomôcť nedokážu hosťuje o 19.15 h na festivale dokumentarista, ochranár Erik Baláž. Autor filmu Nesmrteľný les prezradí zaujímavosti z natáčania, podelí sa o svoje zážitky a názory na správu lesov na Slovensku.V Bratislave sa predstaví a o trendoch v dokumentaristike bude hovoriť aj riaditeľka najstaršieho enviro filmového festivalu vo Washington DC, bývalá prezidentka National Geographic Television, filmárka Maryanne Culpepper. V programe je tiež prednáška zakladateľky Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, blogerky Ivany Maleš, ktorá odprezentuje riešenia pre tzv. zero waste spôsob života bez odpadov. O ochrane prírodného dedičstva bude hovoriť Paul Lister, zakladateľ nadácie The European Nature Trust, majiteľ rezervácie Alladale Wilderness Reserve, kde sa snaží prinavrátiť pôvodné rastlinstvo a živočíšstvo Škótskej vysočiny. Diskutovať sa bude tiež o budúcom Národnom parku Podunajsko, vplyve počasia na riešenie dopravnej situácie v meste, udržateľnej móde či o aktuálnych problémoch odpadového hospodárstva.