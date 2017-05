VIDEO: V Banskej Bystrici otvorili novú dráhu pre korčuliarov

Na snímke novootvorená korčuliarska dráha v parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici 5. mája 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 5. mája (TASR) – Už počas tohto víkendu si môžu aktívni Banskobystričania zašportovať na takmer polkilometrovej in-line korčuliarskej dráhe, ktorú dnes mesto otvorilo v parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Relaxačno-oddychová zóna ponúka aktívny oddych nielen rekreačným korčuliarom, ale i chodcom a cyklistom.Otvorenie korčuliarskej dráhy sprevádzali aj workshopy s profesionálnymi trénermi. Jednotlivé bloky boli zamerané na zdravý životný štýl, tipy na cviky s vlastnou váhou či stravovanie a pitný režim, a to všetko pri príležitosti dnešného Svetového dňa pohybu.Podľa banskobystrického magistrátu investícia do vybudovania relaxačno-oddychovej zóny po verejnom obstarávaní vyšla na sumu 275.000 eur, plus vyvolané investície na spevnenie nestabilného podložia v hodnote 18.000 eur. Z toho 100.000 eur získala samospráva z vládnej dotácie.uviedol Vladimír Brieda, vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov Mestského úradu v Banskej Bystrici.Ľudí vo vynovenom parku uvíta nielen nové osvetlenie, ale i lavičky na oddych, odpadkové koše a profesionálna bezpečnostná kamerová zóna so systémom pripojenia na wifi.