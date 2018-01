VIDEO: V Bratislave vystúpi 27. februára legendárny Alexej Jagudin

Na snímke zľava hokejita Rastislav Pavlikovský, riaditeľ podujatia Ice Stars Iľja Averbuch a krasokorčuliar Alexej Jagudin počas spoločného súboja na ľade 25. januára 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (TASR) – Legendárni olympijskí víťazi, majstri sveta a Európy v krasokorčuľovaní vystúpia v utorok 27. februára na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Hlavnou hviezdou krasokorčuliarskej ICE STARS šou bude olympijský šampión, štvornásobný majster sveta a trojnásobný majster Európy Rus Alexej Jagudin.Na Slovensko príde šesť olympijských šampiónov a 14 majstrov sveta v tomto športe. Medzi nimi aj veľký šoumen a miláčik publika Florent Amodio - majster Európy z roku 2011. Francúz brazílskeho pôvodu sa so súťažným ľadom rozlúčil len pred dvomi rokmi na európskom šampionáte, ktorý hostila Bratislava.Ako pretekár bol Jagudin výnimočný v tom, že zvládol najťažšie skoky a mal mimoriadny cit pre umenie. Práve preto boli jeho jazdy pamätné aj vtedy, keď sa mu niektorý skok nepodaril. Stalo sa tak aj pred 17 rokmi počas majstrovstiev Európy práve v Bratislave, na ktorých získal striebornú medailu. Aj keď neboli všetky skoky dokonalé, na tóny hudby z filmu Gladiátor predviedol výkon hodný ozajstného gladiátora a štadión mu aplaudoval v stoji.zaspomínal si na bratislavský šampionát na tlačovej konferencii v hoteli Sheraton Jagudin a dodal:Jagudin sa navždy zapísal do histórie krasokorčuľovania, keď na ZOH 2002 v Salt Lake City, ešte za starého bodovacieho systému, dostal za umelecký dojem vo voľnej jazde štyri ,šestky'. Následne získal na majstrovstvách sveta šesť šestiek v krátkom programe, z toho päť za umelecký dojem a jednu – úplne prvú v histórii – za technické prvky. V uplynulých rokoch vystupoval Jagudin už len v krasokorčuliarskych šou a exhibíciách. Okrem toho sa venuje dcérkam Líze a Michelle, ktoré má s manželkou Tatianou Totmianinovou, víťazkou ZOH 2006 v Turíne v športových dvojiciach, dvojnásobnou majsterkou sveta a päťnásobnou majsterkou Európy. Jagudin sa po prvý raz postavil na ľad v korčuliach už ako štvorročný.Jagudin, spolu s majstrom sveta a strieborným olympijským medailistom v tancoch na ľade a producentom šou ICE STAR Iľjom Averbuchom, sa v krátkom programe na ľadovej ploche v areáli Eurovea predstavili aj divákom. Spolu s hokejovým majstrom sveta z Göteborgu 2002 Rastislavom Pavlikovským absolvovali súťaž v slalome a v strieľaní gólov pukom do prázdnej bránky. Víťaz nebol rozhodujúci, ale potešenie vidieť zblízka legendy z ľadovej plochy mali aj mladé krasokorčuliarky z bratislavského klubu Jumping Joe.Na programe ICE STAR šou sa podieľa aj Slovenský krasokorčuliarsky zväz (SKrZ).informoval prezident SKrZ Jozef Beständig. Vstupenky v hodnote 15 – 59 eur sú v predpredaji na stránke www.xl.sk. Niektoré sektory sú už vypredané.