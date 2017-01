VIDEO: V Bratislave vzniká viacgeneračné saleziánske rodinné centrum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. januára (TASR) – Prvé viacgeneračné komunitné centrum v Bratislave vzniká v ružinovskej časti Trnávka. Rodinné centrum (RC) Mamy Margity je nové zariadenie v priestoroch bývalej Strednej odbornej školy drevárskej na Pavlovičovej ulici.V najbližších týždňoch toto RC otvoria pri trnavskej farnosti Saleziáni Don Bosca (SDB), jej mládežníckom stredisku a futbalovom klube SDM Domino. Dlhodobý nájom starého školského objektu organizácii SDB schválili poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v apríli 2015. Jeho priestory rekonštruovala v hodnote vyše 700.000 eur rehoľná kongregácia SDB, ktorá zabezpečuje aj dokončievacie práce. Úplne vynovený objekt bude čoskoro skolaudovaný a daný do užívania.na dnešnej tlačovej konferencii informoval riaditeľ centra Peter Bučány.Podľa zástupcu ružinovského starostu Mariána Gajdoša tri nové triedy materskej školy pre 55 detí od septembra je pre samosprávu veľká pomoc, pretože majú neuspokojených 400 žiadostí o toto predškolské zariadenie. Aj nové zdravotné služby budú veľkým prínosom najmä pre obyvateľov najbližšieho okolia." konštatoval predseda BSK Pavol Frešo.V RC Mamy Margity bude telocvičňa, materské centrum Margarétka, poradenské centrum Family garden so vzdelávacími programami a aktivitami predmanželskej prípravy. Okrem lekárne a všeobecného lekára pribudne gynekologická, pediatrická a ďalšie - celkom osem ambulancií. Od septembra v materských školách vznikne asi sedem nových pracovných príležitosti.SBD v areáli RC ešte vybuduje futbalové ihrisko s polkilometrovou atletickou dráhou. Jeho futbalový klub združuje vyše 300 hráčov rôznych vekových kategórií, ktorí hrávajú oficiálne súťaže od žiakov po dospelých. Po celkovom dobudovaní RC bude saleziánske stredisko v Trnávke najväčšie viacgeneračné dielo SDB na Slovensku.RC je pomenované po Margite Occhienovej (1788-1856), matke Dona Bosca, zakladateľa saleziánov. Don Bosco ju požiadal, aby sa stala "mamou jeho chlapcov". Ona sa do konca života s obetavosťou starala o najchudobnejších a bezbranných chlapcov. Mama Margita je vo svete stále príkladom pre mladých aj starších a spája generácie.