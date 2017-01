VIDEO: V Košiciach vystavujú dizajnérske práce orientované na remeslo

Screenshot z videa ku výstave v ÚĽUV-e Košice. Foto: TASR Screenshot z videa ku výstave v ÚĽUV-e Košice. Foto: TASR

Košice 23. januára (TASR) – Práce študentov stredných a vysokých škôl ponúka výstava 9. ročníka súťaže pod názvom Kruhy na vode v Regionálnom centre remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Košiciach."Je to výstava diel žiakov stredných a vysokých škôl so zameraním na dizajn. V podstate celá táto výstava i súťaž, odkedy vznikla na pôde ÚĽUV-u, od roku 2000 sa zaoberá prepojením tradičného s novodobým dizajnom, čiže určitým prepojením tradičných hodnôt, kultúry, respektíve prvkov s novodobým dizajnom. Toto sú vystavené výrobky alebo diela jednotlivých žiakov stredných a vysokých škôl, ktorí sa vlastne zapojili do tejto súťaže,“ priblížil manažér podujatí Regionálneho centra ÚĽUV v Košiciach Peter Seman.Na výstave môžu návštevníci vidieť diela, ktoré boli ohodnotené v rôznych kategóriách, ako napríklad odevy, drevo a podobne. Porota udelila sedem cien a šesť uznaní. "V rámci dreva sú tu rôzne hračky, kinetické hračky, keramika, rôzne svietidlá, sedačky, respektíve prútené ležadlá. Toto je iba výťažok z tých najlepších diel, alebo z tých, ktoré najviac zapôsobili na porotu a sú ocenené troma cenami a čestným uznaním," priblížil Seman s tým, že sú to práce študentov nielen zo Slovenska, ale i Česka.Súťaž tento rok podľa jeho slov priniesla rôznorodé typy prác. "Niektorí z autorov presadzujú vo svojom dizajne tradičné vzory a materiály ako osobnú charakteristiku, dávajú im moderný ráz, ako napríklad prútené ležadlo a lavica študentov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, ktoré sú inšpirované tradičným košikárstvom, alebo odevná kolekcia Indigo študentky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ktorá získala cenu v kategórii Modrotlač," vysvetlil Seman.Výstava je sprístupnená v priestoroch Regionálneho centra ÚĽUV v Košiciach do 14. marca.