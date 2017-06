VIDEO: V košickej zoo pribudol jeden z najväčších papagájov sveta

Do košickej ZOO pribudol nový druh papagája, ide o jedného z najväčších papagájov sveta aru arakangu (Ara macao), samček, ktorý sa vyliahol koncom júla minulého roka, prišiel zo ZOO Ostrava. Foto: FOTO TASR – František Iván Do košickej ZOO pribudol nový druh papagája, ide o jedného z najväčších papagájov sveta aru arakangu (Ara macao), samček, ktorý sa vyliahol koncom júla minulého roka, prišiel zo ZOO Ostrava. Foto: FOTO TASR – František Iván

Košice 21. júna (TASR) - Novinkou tejto sezóny košickej zoo je jeden z najväčších papagájov sveta ara arakanga (Ara macao). Samca, ktorý sa vyliahol koncom júla minulého roka, doviezli do Košíc zo ZOO Ostrava."V prírode, ale aj v zajatí rozoznávame dva poddruhy týchto ár. Patria medzi najpestrejšie sfarbené papagáje vôbec. Ary sa živia v prírode rôznymi druhmi semien, ovocím alebo rôznymi orechmi. Takto kŕmna dávka je zložená aj u nás v zoo," uviedol pre TASR hlavný zoológ košickej zoo Patrik Pastorek.Samec so samicou vytvárajú podľa jeho slov páry, ktoré sú takmer celoživotné. "Samička znáša dva, až štyri vajíčka. Po inkubácii sa vyliahnu malé mláďatá a tie kŕmia rodičia. Pohlavne dospievajú približne v troch, štyroch rokoch, avšak plne vzrastné, čiže vyzerajúce ako dospelý vták sú už v dvoch rokoch," vysvetlil.Ako ďalej priblížil, svoj silný zobák ary používajú na rozlúsknutie orechov, aby sa dostali k jadru, ktoré tvorí časť ich potravy. "Ďalej ho používajú aj pri obrane alebo pri stavbe hniezda. Hniezdia v dutinách a potrebujú si vytvoriť vhodný priestor na to, aby tam mohla samica inkubovať a znášať vajíčka," doplnil Pastorek.Papagáje, ktoré sú mimoriadne inteligentné, vo všeobecnosti patria k najohrozenejším skupinám zvierat. Ich počet vo voľnej prírode klesá. Dôvodom je nielen strata prirodzeného prostredia, ale aj obľuba ich chovu v ľudskej opatere a s tým spojené pytliactvo.