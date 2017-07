VIDEO: V košickej zoo sa vyliahli mláďatá sovy laponskej

Na snímke mláďatá sovy laponskej 25. júla 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 25. júla (TASR) - V košickej zoologickej záhrade (zoo) sa pred mesiacom vyliahli štyri mláďatá sovy laponskej. Až teraz ich však môžu obdivovať návštevníci, keďže doteraz boli v úkryte."Začali sme ich chovať v závere roka 2012. Samica má päť rokov a pochádza z pražskej zoo. Samec sa vyliahol pred 16 rokmi v Royal Burgers' Zoo v Holandsku. Odtiaľ putoval do Zoo Děčín, potom do Zoo Ostrava a udomácnil sa v košickej zoo, kde sa stal prvýkrát otcom. V rámci slovenských zoologických záhrad ide o prvé rozmnoženie tohto obdivuhodného druhu sovy. Chovatelia tento štvornásobný prírastok považujú za veľký úspech, keďže odborná literatúra udáva, že sovy laponské znášajú výnimočne päť vajec," uviedla pre TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Eva Malešová.Podľa inšpektora chovu Jozefa Lenarda sú to jedny z najväčších sov.doplnil Lenard.Ako ďalej uviedla Malešová, sova laponská sa živí prevažne hlodavcami.povedala.Prirodzene sa tento druh sovy vyskytuje na severe Eurázie a zasahuje až po sever Mongolska a Číny.dodala Malešová.