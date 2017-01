VIDEO: V košickom útulku pribúda po Vianociach nechcených psov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Košice 27. januára (TASR) – Košický útulok Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov prijíma v týchto dňoch čoraz viac zvierat, ktoré ľudia vyhodili ako nechcené vianočné darčeky. Tento jav sa podľa vedúcej útulku Romany Šerfelovej opakuje pravidelne.povedala pre TASR Šerfelová.Niektorí majitelia psov zavolajú a uznajú si, že kúpou psa urobili chybu a nemajú čas, aby sa im venovali.vysvetlila vedúca útulku.Denne im pribudnú jeden až traja psi, našla sa už i sučka so šteňatami.tvrdí Šerfelová.V útulku majú permanentne približne 200 psov, v dočasnej opatere okolo 80.vysvetlila Šerfelová.Pri chove psov im pomáhajú i dobrovoľníci, ktorí k nim chodia, aj keď v zime je to podľa jej slov horšie. Pomohli by im chlapi, ktorí vedia narábať s pílou, keďže varia a majú dosť veľkú spotrebu dreva.Časť psov sa im podarí umiestniť prostredníctvom adopcie.povedala vedúca útulku.Hlavnú časť príjmov na chod útulku tvoria podľa vedúcej dve percentá z dane.dodala Šerfelová.