VIDEO: V Lazanoch postavili dom zo slamy, rodina si bývanie pochvaľuje

Koncom vlaňajšieho roka skolaudoval stavebný úrad slamený dom v Lazanoch (okres Prievidza). Bývanie v ekologickej stavbe si rodina bývalého učiteľa Ivana Hanka pochvaľuje.





Drevo a slama

Kolaudácia bez problémov

S výstavbou slameného domu začala rodina svojpomocne v roku 2013, pri prácach Hankovi pomáhal otec i svokor. Do obývateľnej podoby dali stavbu o štyri roky. "Prečo sme sa rozhodli stavať dom? Potrebovali sme bývať vo väčšom, pretože sme sa rozrástli a keď sme sa rozhodli, aký dom, tak prevážila ekologická stránka. Našli sme, že sa dá postaviť dom aj so slamenou izoláciou, tak sme sa do toho pustili," povedal Hanko.Hrubá stavba je ako každý iný dom, typovo je to však drevodom, keďže má drevenú nosnú konštrukciu a tá je vyplnená slamou. Slama je chránená v obvodových stenách zvonku a zvnútra hlinenými omietkami. Hlinu získal Lazanec priamo z pozemku a slama je zo štyri až päť kilometrov vzdialeného poľa. "V prvom rade je to vynikajúci izolant, ja lacná, aj keď nie je zadarmo a je ekologická. Pri práci s ňou sa z nej skvelo práši, pichá to a je to ťažké, takže je to vynikajúce," opísal s úsmevom Hanko.Na slame ho podľa neho prekvapilo, že je v balíkoch tvárna. "Klasický konvenčný panel alebo stavebná kocka, tá tvárna je, ale je to pomerne ťažké. Tuto sa to dalo prispôsobovať, stláčať, rezať pomerne jednoducho. Čo ma prekvapilo na hline, že sa s ňou dobre pracuje, čo ma negatívne prekvapilo, že je jej treba veľmi veľa," doplnil. Výzdobu domu tvoria i sgrafitá, vykurovanie domu zase zabezpečuje pec na kusové drevo.Dom skolaudovali len v závere minulého roka. Pri kolaudácii domu zo slamy a hliny pristupoval laziansky stavebný úrad ako pri každej stavbe, povedala starostka obce Jana Matiašková. "Museli predložiť všetko, čo ostatní stavebníci. Kolaudácia prebehla úplne bez problémov, naša pracovníčka sa radila aj s inými stavebnými úradmi. Podľa našich informácií ide o prvú kolaudáciu takejto stavby v regióne," dodala.Či by sa Hanko, ktorý je v súčasnosti živnostníkom, venoval stavaniu podobných domov aj profesionálne, ešte podľa svojich slov nevie. "Je to veľmi veľa práce a takej práce, že sa tam treba veľa učiť. Žiadna hlinená omietka nie je taká istá, ako tá predtým. Rozmýšľať som rozmýšľal, ale čo z toho bude, stále netuším," uzavrel.