VIDEO: V lesníckom skanzene v Čiernom Balogu oslavujú Deň stromu

Na snímke deti prechádzajú po náučnom chodníku počas 16. ročníka podujatia Lesy Slovenskej republiky, š.p. Deň stromu v areáli Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline blízko obce Čierny Balog v sobotu 8. júla 2017. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Čierny Balog 8. júla (TASR) – Osláviť les, všetky jeho funkcie, ako aj ľudí, ktorí v ňom pracujú, je hlavným cieľom podujatia Deň stromu, ktorého 16. ročník sa dnes koná v lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu v okrese Brezno. Pre TASR to uviedol Marián Nosáľ, vedúci odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky (LSR).“ informoval Nosáľ s tým, že tradičnou súčasťou podujatia je i každoročné vysadenie nového stromu v stromoradí v areáli skanzenudodal.Deň stromu je podľa jeho slov najväčším podujatím, aké LSR organizujú. „avizoval vedúci odboru komunikácie LSR.Myšlienka založiť takéto podujatie vznikla koncom 90. rokov a prvýkrát sa realizovalo v roku 2002. Deň stromu sa odvtedy koná každoročne druhú júlovú sobotu.priblížil Miroslav Pepich, riaditeľ Odštepného závodu Čierny Balog.V podiele zalesnenia územia patrí Slovensko so 41,1 percentami do prvej polovice štátov v rámci celej Európskej únie. Najrozšírenejšími stromami na našom území sú smrek a buk, nasledované dubom.