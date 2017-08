VIDEO: V prípade nástenkového tendra vypovedala zamestnankyňa ÚVO

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 7. augusta (TASR) – Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku dnes pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade tzv. nástenkového tendra. Na súde dnes vypovedali dvaja svedkovia a jeden znalec.V pozícii svedka vypovedala aj bývalá zamestnankyňa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorá ako vedúca skupiny kontrolovala priebeh verejného obstarávania na bývalom ministerstve výstavby. Pri viacerých otázkach sa však odvolala na dlhší časový odstup od vykonania kontroly s tým, že už si na jej priebeh nespomína.vypovedala svedkyňa.Dokumentáciu potom preverovali na úrade. So samotným ministerstvom počas kontroly komunikovali písomne, a to vtedy, ak potrebovali jeho stanovisko k zisteniam. Po skončení práce vypracovali protokol.Svedkyňa vypovedala, že kontrolou zisťovali súlad tendra s vtedy platným zákonom o verejnom obstarávaní.povedala svedkyňa. S jedinou osobou, s ktorou podľa nej mohli komunikovať svoje zistenia, bol vtedajší minister, obžalovaný Marián J. Výsledky ich zistení sa podľa svedkyne týkali procesu zo strany verejného obstarávateľa, nie prípadnej zodpovednosti jednotlivých osôb.ÚVO v roku 2009 informoval, že kontrola zistila procesné a vecné nedostatky, ktoré poukázali na nesprávnu aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní. Ministerstvo výstavby vtedy reagovalo, že nešlo o porušenie zákona, len o jeho „nesprávnu aplikáciu.“Kontrolu nástenkového tendra vykonal aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). V roku 2010 zverejnil správu o výsledku kontroly eurofondov a účelnosti vynaloženia zdrojov zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu zmluvy v rámci nástenkového tendra. Konštatoval v nej, že z viac ako 13 miliónov eur bolo neúčelne vynaložených 32.000 eur, vyjadril však pochybnosti aj o ďalších výdavkoch za takmer 4 milióny eur.Prokurátor podal v tomto prípade obžalobu pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívania právomoci verejného činiteľa či zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.Kauza siaha do roku 2007. Vtedajšie ministerstvo výstavby malo zverejniť oznam o tendri v hodnote 120 miliónov eur iba na nástenke v uzavretej chodbe ministerstva. Lukratívnu zákazku tak malo získať konzorcium, ktoré o súťaži vedelo. O kreslo vtedy prišli dvaja ministri zo Slovenskej národnej strany Marián J. a neskôr jeho nástupca Igor Š.Po prepuknutí kauzy štát podozrivú zmluvu zrušil. Vo vreckách dvoch súkromných firiem však malo skončiť viac ako 12 miliónov eur, ktoré Brusel Slovensku odmietol preplatiť.