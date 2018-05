VIDEO: V rámci Dňa Európy vo Washingtone sa prezentovalo aj Slovensko

Deň Európy si v sobotu pripomenuli aj veľvyslanectvá európskych krajín v hlavnom meste Spojených štátov. Na slovenskú ambasádu zavítalo až 3611 návštevníkov, čo bolo o vyše 1000 viac než vlani.

Európske veľvyslanectvá predstavili vo Washingtone kultúru, tradície, gastronómiu i cestovateľské a podnikateľské príležitosti na starom kontinente. Slovensko sa prezentovalo tradíciami aj inováciami.Návštevníci spoznali slovenské svadobné kroje a jedinečný hudobný nástroj - fujaru, ochutnali slovenské špeciality a vypočuli si a pozreli si ľudové piesne a tance. Dozvedieť sa mohli aj o slovenských inováciách a startupových spoločnostiach."Chceli sme byť originálni a prísť s niečím novým, ale zároveň sme chceli zopakovať to, čo vieme, že má tu v Amerike, konkrétne vo Washingtone, veľký úspech," vysvetlil pre TASR Jozef Polakovič, zástupca veľvyslanca.Hneď po vstupe do budovy veľvyslanectva sa mohli návštevníci dozvedieť viac o Slovensku pri pulte s propagačnými materiálmi. Krajinu v srdci Európy mali možnosť spoznať aj prostredníctvom špeciálnych okuliarov ponúkajúcich vstup do virtuálneho sveta, tentoraz Slovenska. Svoje vedomosti si potom mohli otestovať v kvíze.V hlavnej sále ich už potom čakal skutočný kultúrno-gastronomický zážitok. Šéfkuchár veľvyslanectva pre nich pripravil strapačky s kapustou a slaninou a orechové šúľance. Záujem o oboje bol veľký. Dlhý rad sa tvoril aj na ochutnávku slovenského vína a medoviny a zle neobstála napriek horúcemu počasiu ani slovenská vodka. Predovšetkým malým návštevníkom sa zase páčila ponuka slovenských cukroviniek.Ochutnávanie týchto dobrôt spríjemnili a spestrili obyvateľom Washingtonu a okolia americko-slovenské deti zo súborov Sokol Washington a Limboráčik z New Yorku, ktoré v slovenských krojoch zaspievali i zatancovali. Slovenské ľudové piesne prítomným zaspievala aj speváčka Veronika S., ktorá na veľvyslanectvo zavítala s tímom projektu Party v 21. storočí.Unikátny projekt dvojice slovenských fotografov Zuzany Sénášiovej a Ľubomíra Saba tvoriacich pod značkou LSZ Photography, umeleckej maliarky Sarah I. Avni a etnologičky Kataríny Chabrečekovej predstavuje verejnosti už takmer zaniknuté party a vence z celého Slovenska podané v modernom umeleckom prevedení – v kombinácii fotografie, maľby na tvár a umeleckej maľby. Okrem Slovenska sa prezentovali už aj v Južnej Kórei a Kanade a do Spojených štátov zavítali už po druhý raz."Reakcie ľudí boli úplne úžasné. Všetkých zaujímalo, odkiaľ vlastne tieto úžasné party pochádzajú, a myslím si, že po našej výstave si naozaj zapamätajú, kde je Slovensko, čo je Slovensko a akú má históriu," uviedol fotograf projektu Ľubomír Sabo.Úspech mala aj hra na fujaru. Predviedol ju Bob Rychlík, ktorý neďaleko od Washingtonu učí Američanov hrať na tento nástroj už šesť rokov. Aj na veľvyslanectve sa viacerí odvážili hru na tento jedinečný hudobný nástroj vyskúšať.Návštevníci podujatia sa prostredníctvom video prezentácií i rozhovormi s predstaviteľmi firiem dozvedeli viac aj o úspešných slovenských firmách a projektoch ako Aeromobil, Ecocapsule, Go Space a Cviker. A čo považovali návštevníci podujatia za najzaujímavejšie?"Pravdepodobne ten pán hrajúci na hudobnom nástroji. Informácie o tých vencoch na hlavu. Mne chutili halušky. Kroje boli nádherné a medovina... Vystúpenia a spievajúce deti boli veľmi pekné. Ženy s tými maľbami na tvárach a výber vín," uviedli návštevníci pre TASR.Deň otvorených dverí na veľvyslanectvách krajín Európskej únie je vo Washingtone každoročným podujatím a teší sa veľkej obľube.