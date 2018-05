Video: V Rusku je pred dokončením prvá mobilná jadrová elektráreň

Akademik Lomonosov je prvým mobilným jadrovým energetickým blokom postaveným na svete. Foto: TASR/AP Akademik Lomonosov je prvým mobilným jadrovým energetickým blokom postaveným na svete. Foto: TASR/AP

Petrohrad 2. mája - Z petrohradských Baltských lodeníc sa na sklonku minulého týždňa vydal na cestu do Murmanska jadrový energetický blok Akademik Lomonosov. Neskôr bude smerovať cez Severný ľadový oceán na miesto svojej trvalej dislokácie pri brehu Čukotky. Informovali o tom ruské denníky a televízie.





Akademik Lomonosov je prvým mobilným jadrovým energetickým blokom postaveným na svete. Zariadenie bude dodávať elektrickú energiu bez ohrozenia životného prostredia ťažobným ropným a plynárenským plošinám na mori a obyvateľom najsevernejšieho ruského mesta Peveka. Súčasne bude slúžiť aj ako odsoľovacie zariadenie morskej vody. Po uvedení mobilnej elektrárne do trvalej prevádzky dôjde k odstaveniu neveľkej miestnej Bilibinskej jadrovej elektrárne. Jej životnosť sa skončí o pár rokov.Mobilná elektráreň nemá vlastný pohon. Z areálu lodeníc ju na prvom úseku púte ťahali riečne remorkéry rýchlosťou päť uzlov, čo je asi 10 kilometrov za hodinu. Najprv išiel konvoj 50 km po Neve a vo Fínskom zálive vymenili remorkéry silné morské ťažné plavidlá. Mobilný blok prepláva Baltik a potom bude smerovať cez Severné a Nórske more do cieľa prvej zastávky. V Murmansku doň navezú jadrové palivo a urobia posledné vnútorné úpravy.Projekt mobilnej elektrárne realizuje spoločnosť Rosenergoatom necelých deväť rokov. Má ten istý typ reaktora, ktorým sú vybavené ruské jadrové ponorky a ľadoborce. Experti uviedli, že jeho výkon dokáže pokryť spotrebu elektrickej energie pre mesto so 100.000 obyvateľmi. Ich počet je teraz na celej Čukotke o polovicu menší.Jadrový blok by mal priplávať do Murmanska za necelé tri týždne. Tam ho už bude čakať posádka, ktorá ho neskôr začne testovať. Na ceste smerom na východ bude pokračovať na budúci rok v lete.O mobilnú elektráreň počas jej výroby sa už zaujímali aj niektoré ázijské krajiny, predovšetkým Indonézia.Ani ďalšie rovnaké bloky nebudú na vývoz, ale neskôr by ich mal Rosenergoatom aj exportovať.