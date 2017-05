VIDEO: V speváckej súťaži Hviezdička zvíťazila Natália Lettrichová

Finále detskej speváckej súťaže Hviezdička 2017 v Košiciach 25. mája 2017. Na snímke vľavo Vlado Železňák ml. odovzdáva cenu za prvé miesto víťazke súťaže 9-ročnej Natálii Lettrichovej z Budiša. Foto: FOTO TASR – František Iván Finále detskej speváckej súťaže Hviezdička 2017 v Košiciach 25. mája 2017. Na snímke vľavo Vlado Železňák ml. odovzdáva cenu za prvé miesto víťazke súťaže 9-ročnej Natálii Lettrichovej z Budiša. Foto: FOTO TASR – František Iván

Košice 25. mája (TASR) – Celoslovenská detská spevácka súťaž Hviezdička vyvrcholila dnes finálovým kolom v Košiciach. Víťazom 26. ročníka sa stala deväťročná Natália Lettrichová z obce Budiš. Porota ocenila jej interpretáciu piesne speváčky Kristíny Na bieleho koňa.Druhé miesto obsadila Emma Mária Bujňáková z Pečovskej Novej Vsi, ktorá spievala skladbu FEA od Kataríny Knechtovej. Tretia skončila Viktoria Parčiová z Myjavy s piesňou Simy Martausovej Dobrý deň, to som ja.Do súťaže sa zapojilo približne 200 žiakov základných škôl z celého Slovenska od šesť do 12 rokov. Oproti minulému roku sa záujem o súťaž zvýšil, keď organizátori využili na propagáciu internet a sociálne siete. Finálová deviatka, zastupujúca východ, stred a západ krajiny, sa predstavila v sprievode kapely pred divákmi v spoločenskom centre Aula.Kým v predchádzajúcich ročníkoch sa vo finále objavovali aj zahraničné piesne, tento rok to boli podľa pravidiel výhradne slovenské. "Chceli sme podporiť slovenskú tvorbu a motivovať deti, aby sa zaujímali, akých tu máme spevákov, z čoho sa dá vyberať, lebo medzery sú v tomto smere obrovské," uviedol pre TASR organizátor súťaže Vlado Železňák st. Výber piesní vyplynul podľa jeho slov zo vzájomnej dohody. "My sme zhodnotili hlas príslušného detského speváka a snažili sme sa mu vybrať takú pesničku, ktorá sa hodí pre jeho hlasový rozsah. Po spoločnej dohode sme sa dopracovali ku konkrétnej skladbe," uviedol Železňák. Zaujímavosťou je, že rovnakú pesničku ako tohtoročná víťazka spievala najlepšia detská speváčka aj minulý rok.Podujatie, ktorého cieľom je posilniť pozitívny vzťah detí k hudobnému umeniu, organizuje Umelecká spoločnosť GONG pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.