VIDEO: V Tatrane Prešov počítajú na úvod sezóny so širším kádrom

Na snímke zľava hlavný tréner Miroslav Jantek, kapitán mužstva, brankár Jozef Talian a generálny manažér Marek Trávniček. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Káder 1. FC Tatran Prešov



brankári: Jozef Talian, Maroš Ferenc, Adrián Slančík

hráči do poľa: Miroslav Petko, Jakub Bartek, Patrik Jacko, Richard Kačala, Ján Dzurik, András Lenárt, Juraj Hovančík, Tomáš Sedlák, Dávid Keresteš, Adekunle Issa, Michal Kraľovič, Mojmír Trebuňák, Matej Grešák, Martin Dupkala, Jakub Wiezik, Erik Streňo, Roland Černák, Jozef Špyrka, Peter Katona

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 19. júla (TASR) - Futbalový klub 1. FC Tatran Prešov by sa chcel v novej sezóne Fortuna ligy pobiť o vyššie priečky, ako jedenáste miesto z predchádzajúceho ročníka. K tomu by mali "koňarom" pomôcť aj nové posily. V Tatrane majú v úmysle začať ligu so širším, ale kvalitným kádrom. Nové posily a ciele predstavilo vedenie klubu na predsezónnej tlačovej konferencii.Ako prvý sa k slovu dostal generálny manažér 1. FC Tatran Marek Trávniček, ktorý na úvod načrtol vízie zeleno-bielych v sezóne 2017/18.V minulej sezóne sa po odstúpení Myjavy vyhli Šarišania záchranárskym prácam. Jarnú časť preto využili na formovanie mužstva do nasledujúcej sezóny.povedal na tlačovej konferencii tréner Tatrana Miroslav Jantek.Minuloročného nováčika počas letnej prípravy preverili kvalitní súperi. Zverenci trénera Janteka sa stretli s maďarským Diósgőri VTK, ktorému podľahli 2:4. "Koňare" sa zúčastnili aj na turnaji o Perleťový pohár v Českej republike, kde vyhrali po penaltovom rozstrele nad FC Vysočina Jihlava a po penaltách prehrali s Duklou Praha. V generálke na Fortuna ligu zdolali v Bardejove domáci Partizán 3:2. Tréner Miroslav Jantek:Na tlačovej konferencii predstavilo vedenie prešovského futbalového klubu aj zmeny v kádri. Zeleno-bieli vystužili mužstvo o niekoľko nových mien. Do tímu pribudol Roland Černák z Dunajskej Stredy, Poliak Jakub Wiezik, András Lenárt z FC Videoton. V hre je aj príchod Miliutina z Lipian a skúseného Tomáša Sedláka. Tréner Jantek počíta aj s mladými hráčmi z akadémie Grešákom, Špyrkom a Kraľovičom. Z AS Trenčín by mali do kádra pribudnúť stopér Maduka a stredový hráč Adekunle Issa.K filozofii klubu v novej sezóne prešovský tréner povedal:Po zranení sa do zostavy Tatrana vracia bývalý kapitán tímu Patrik Jacko, no kapitánska páska ostane aj naďalej na ruke brankára Jozefa Taliana.vysvetlil 31-ročný gólman a k letnej príprave svojho tímu dodal:1. FC Tatran Prešov odštartuje novú sezónu Fortuna ligy v nedeľu 23. júla od 19. h v NTC Poprad proti Slovanu Bratislava.Roland Černák (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Jakub Wiezik (ZFC Meuselwitz), András Lenárt (Videoton Székesfehérvár), Christopher Maduka Udeh, Adekunle Issa (obaja AS Trenčín), Tomáš Sedlák (MFK Zemplín Michalovce)Dávid Leško (FK Železiarne Podbrezová), Lukáš Kubus, Jakub Rolinc