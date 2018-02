Video: V tomto aute zažijete to, čo pretekár F1 Lewis Hamilton

Najprv čísla. Dynamické parametre vám vyrazia nielen na papieri, ale aj v skutočnosti dych. Z 0 na 200 km/h to zvládne Mercedes-AMG Project One za menej ako šesť sekúnd, maximálna rýchlosť je vyše 350 km/h. Tak len pre porovnanie Bugatti Chiron potrebuje na dosiahnutie dvojstovky o pol sekundy viac. A ak je fyzika vašou záľubou, zistíte, že obrusovanie desatín sekundy pri akcelerácii je mimoriadne náročné z konštrukčného hľadiska.

Úspešná transplantácia techniky

Srdce a svaly Herkulesa

Technický zázrak motorizácie

Originál sám o sebe

Podobne ako transplantácia techniky F1 do bežného civilného auta, ktoré má techničák. Ak zájdeme do minulosti, nájdeme zopár príkladov superšportov, ktoré mali agregát z F1, no to bolo v časoch, keď pod kapotou monopostov pracovali vysokootáčkové dvanásťvalce. Takže operácia bola pomerne ľahká. V aktuálnej hybridnej dobe je však technológia natoľko komplikovaná, že tím Mercedes-AMG Petronas bol tri roky dominantným tímom. A presne o radosť z tejto dominancie sa chce podeliť so zákazníkmi. A možno už aj usúdiť, že sa podelil, napokon všetkých 275 kusov je už beznádejne vypredaných. Nás teší fakt, že jeden kus našiel svojho majiteľa aj na Slovensku.Základným kameňom je šesťvalec s opticky skromným objemom 1,6 litra, zato s maximálnymi otáčkami astronomických 11 000 otáčok za minútu. Jediným rozdielom tohto motora sú otáčky, v monoposte F1 točí tento motor až 15-tisíc otáčok, cestný automobil je obmedzený kvôli životnosti. Na druhej strane systémový výkon prekračuje hranicu tisíc koní, čo je presne toľko, ako má k dispozícii Lewis v kvalifikačnom nastavení.Inžinieri AMG sú hrdí aj na jeden nepatrný technický rekord. Účinnosť spaľovacieho motora je 40 percent, čo je pri takto komplikovanom a navyše aj prepĺňanom motore malý technický zázrak. Spaľovací motor dopujú až štyri elektromotory, pričom jedno turbodúchadlo je zároveň generátorom prúdu. Počas čiastočného zaťaženia nabíja batérie, ak šliapnete na plyn, generátor začne okamžite dopovať turbo napätím, vďaka čomu má turbo šesťvalec rýchlejšie reakcie na stlačenie plynu než atmosférický osemvalec. Tento systém je vlastne tepelným generátorom prúdu MGU-H. Ďalší elektromotor je napojený na kľukový hriadeľ a poskytuje dodatočný výkon 160 koní.A nesmieme zabudnúť ani na dva elektromotory na prednej náprave, ktoré poháňajú separátne každé jedno koleso. Pomáhajú tak nielen pri akcelerácii a vektorovým rozdelením krútiaceho momentu aj v zákrutách, ale v čisto elektrickom režime darujú hypercaru 25 kilometrov bezemisnej prevádzky. Šliapnite na karbónové brzdy a až 80 percent brzdnej sily môže byť rekuperovaných a následne využitých pri akcelerácii. Novodobá koncepcia AMG ultra efektívny znamená hyper rýchly.Extrémne komplikovanú techniku maskuje nádhernou karosériou hyper športu. Vzadu nechýba ani aerodynamická brzda a celok nám môže pripomínať špeciály LeMans z raných deväťdesiatych rokov. Originálna je aj dvojfarebná karoséria s identickým lakovaním, ako má F1. Čierna farba kryje aerodynamické prvky, strieborné časti sa postarajú o čistú estetiku tvarov.