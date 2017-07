VIDEO: V trnavskom divadle menia javisko

Snímka z rekonštrukcie javiska v Divadle Jána Palárika v Trnave 24. júla 2017. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 24. júla (TASR) – Divadelné dosky, na ktorých zanechali stopy herecké osobnosti ako Eva Rysová, Zora Kolínska, Zita Furková, Leopold Haverl či Milan Kiš i herci nasledujúcich generácií trnavského divadelného stánku, odchádzajú toto leto do histórie. Divadlo Jána Palárika počas prázdnin inštaluje po takmer 60 rokoch nové javisko. Pre práce ukončilo skôr aj divadelnú sezónu a naplánovanú premiéru hry Veľký Gatsby presunulo z júna na jeseň.Práce realizuje brnianska firma Gradior, ktorá sa špecializuje na divadelnú techniku a v Trnave pred časom modernizovala javiskové ťahy. Divadlo dostalo na opravu od svojho zriaďovateľa - Trnavského samosprávneho kraja 80.000 eur.povedal o oprave pre TASR riaditeľ divadla Emil Nedielka.Technológia točne bola zastaraná a opotrebovaná, podlaha vykazovala nerovnosti a nedostatky. "Okrem činohry napríklad aj divadlo tanca malo problémy s hrboľatým povrchom," dodal Nedielka. Dosky podlahy pôvodne zatĺkali klincami zvrchu, nová podlaha je falcovaná.opísal stav riaditeľ divadla.Na podlahu javiska - točňu a pevnú časť je dohromady potrebných 300 m2 dreva. Vybraná bola borovica douglas (ťažká), ktorá by podľa odborníkov z Brna mala vydržať najmenej nasledujúcich šesť desiatok rokov. Nová technológia zasa podľa riaditeľových slov umožní napojiť točňu na počítačový systém, ktorým je riadené celé javiskové technologické vybavenie. "To nielen uľahčí, ale aj skvalitní prácu javiskovej techniky," povedal Nedielka.Zároveň bude príležitosťou pre divadelných tvorcov zapojiť túto časť javiska a jeho možnosti do nových inscenácií viac ako doteraz. Predošlý stav totiž pre nich prinášal viaceré obmedzenia. I keď aj potešujúca skutočnosť, že sa Trnava zaradí medzi najlepšie technologicky vybavené javiská na Slovensku, má svoje ale." povedal riaditeľ divadla.Firmu z Brna vybral investor aj z dôvodu, že slovenská spoločnosť poskytujúca takýto servis pre divadelné stánky v postate nefunguje. Gradior pracuje nielen pre popredné české divadlá a kultúrne domy, ale pôsobí aj na veľkých scénach na Slovensku, vo Švajčiarku, Slovinsku i Rakúsku. Práve pre veľa zákaziek dodávateľa Trnavčania museli súhlasiť so začatím prác skôr, ako mali pôvodne naplánované ukončenie sezóny.povedal Nedielka.Pôvodné javisko bolo pripravené k sezóne roku 1960, kedy boli do Trnavy delimitované dva súbory bývalého Dedinského divadla. Jeho terajšou opravou sa postupná rekonštrukcia divadelnej budovy nekončí, už čoskoro by mala začať výmena okien na čelnej fasáde a na budúci rok bude pokračovať v ďalšej časti na Divadelnej ulici.