VIDEO: Václav Trojan zložil vynikajúcu hudbu pre animované filmy

Plzeň/Bratislava 24. apríla (TASR) - Český hudobný skladateľ Václav Trojan sa narodil 24. apríla 1907 v Plzni (dnes Česká republika – ČR). V pondelok uplynie od jeho narodenia 110 rokov.Po absolvovaní gymnázia v Prahe a Brandýse nad Labem študoval v rokoch 1923-1927 na konzervatóriu v Prahe hru na organe, kompozíciu a dirigovanie. V pražskej majstrovskej škole ho viedli skladatelia Josef Suk a Vítězslav Novák a navštevoval aj kurz štvrťtónovej hudby u skladateľa a muzikológa Aloisa Hábu.Spočiatku sa živil ako súkromný učiteľ hudby, skladateľ a hráč na viole v rozhlasovom orchestri, v baletnej škole pracoval ako korepetítor a pôsobil aj ako kapelník a skladateľ Detského divadla Míly Mellanové (1935-1937). Potom prijal miesto hudobného režiséra a redaktora Československého rozhlasu (1937–1945). Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 sa venoval najmä filmovej hudbe a od roku 1949 pôsobil aj ako lektor divadelnej a filmovej hudby na Akadémii múzických umení (AMU) v Prahe.Najväčšiu slávu získal za svoju hudobnú tvorbu pre film. Doviedol ho k nej skvelý český animátor Jiří Trnka. V jeho štúdiu Trojan robil hudobného dramaturga a skladateľa. Trojan dokázal vytvoriť sviežu hudbu so zmyslom pre vtip a humor dopĺňajúcu Trnkove animované, kreslené a trikové filmy. Medzi najvýznamnejšie projekty Trnku a Trojana patri tituly Špalíček (1947), Císařův slavík (1948), Bajaja (1950), Staré pověsti české (1952), Sen noci svatojánské (1959) a Ruka (1965).Trojan skomponoval hudbu aj pre celovečerné hrané snímky. Bola to napríklad rozprávka Byl jednou jeden král... (1954) a filmy Srpnová neděle (1960) a Poslední růže od Casanovy (1966).Za hudbu k filmom získal Václav Trojan viaceré ocenenia. Napríklad v roku 1950 to bola Národná filmová cena za snímku Bajaja. Štátnu cenu Klementa Gottwalda (1960) a Zlatého Merkúra (1962) v talianskej Valencii dostal za film Sen noci svatojánské. Ocenili ho aj titulmi zaslúžilý umelec (1967) a národný umelec (1982).Skladateľ a pedagóg Václav Trojan, ktorý okrem filmovej hudby skladal koncertné, komorné, orchestrálne a vokálne skladby, zomrel 5. júla 1983 v Prahe.